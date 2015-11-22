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Автобус-беглец Нельзя сказать, что история про 657-й автобус блещет какой-то небывалой новизной. Ограбление казино (вариант: ограбление банка), схватка с мафией, необходимая больному ребенку дорогостоящая операция, полицейская погоня, захват заложников, – всё это, в сущности, элементы примерно одного и того же магического кубика, уже собиравшегося не один десяток раз из примерно похожих элементов, только скомбинированных в разном сочетании и в разной последовательности. Но фильм Скотта Манна –…