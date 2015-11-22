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Скорость: Автобус 657 Скорость: Автобус 657
Киноафиша Фильмы Скорость: Автобус 657 Отзывы о фильме «Скорость: Автобус 657»
Bus 657 Скорость: Автобус 657 2015 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Скорость: Автобус 657»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Автобус-беглец Нельзя сказать, что история про 657-й автобус блещет какой-то небывалой новизной. Ограбление казино (вариант: ограбление банка), схватка с мафией, необходимая больному ребенку дорогостоящая операция, полицейская погоня, захват заложников, – всё это, в сущности, элементы примерно одного и того же магического кубика, уже собиравшегося не один десяток раз из примерно похожих элементов, только скомбинированных в разном сочетании и в разной последовательности. Но фильм Скотта Манна –…

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Юрий 22 ноября 2015, 00:13
Только что с просмотра. На удивление ладный фильм, с прописанными персонажами, экшеном, нетривиальной развязка. Пара моментов нелогично, конечно же, есть, но о них понимаешь уже после выхода из кинотеатра. Для Моргана ещё один большой шаг к серьёзным ролях, для Де Ниро ещё один фильм, удерживающий его на кино Олимпа. Да и Корана с Батистой не подкачали.



Как для любителей экрана и плутовского кино, так и для ценителей просто хорошего фильма.



8/10
22 ноября 2015, 00:13 Ответить
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