Киноафиша Фильмы Русалка и дочь короля Награды и номинации фильма Русалка и дочь короля

Награды и номинации фильма Русалка и дочь короля 2022

Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худший фильм
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
