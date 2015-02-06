Летом он живет внизу, 2015

Матиас Ландберг наслаждается летними каникулами в загородном семейном доме во Франции вместе со своей девушкой, француженкой Камиль, и ее маленьким сыном Этьеном. Идеальный отдых внезапно прерывает незапланированный приезд старшего брата Давида и его жены Лены. Давид, успешный бизнесмен и прирожденный лидер, тут же начинает наводить в доме свои порядки. Первым делом он выселяет младшего брата из уютной спальни наверху, а затем требует отправить Этьена к родному отцу, чтобы ребенок не мешал ему отдыхать. Матиас по привычке подчиняется всем требованиям, однако Камиль подобное поведение терпеть не намерена, и ее вмешательство постепенно начинает менять устоявшуюся семейную иерархию.

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