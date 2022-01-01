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Звериная натура
Звериная натура, 2001: актеры и роли
Human Nature
Звериная натура
2001 / Франция / США
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Звериная натура, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Гондри
Michel Gondry
В ролях
Патрисия Аркетт
Patricia Arquette
Рис Иванс
Rhys Ifans
Тим Роббинс
Tim Robbins
Кен Маджи
Хилари Дафф
Hilary Duff
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
Сай Ричардсон
Sy Richardson
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
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