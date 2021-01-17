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Мишель Гондри
Мишель Гондри
Michel Gondry
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Мишель Гондри
Michel Gondry
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Дата рождения
8 мая 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Мишель Гондри
Режиссер. Родился 8 мая 1963 года. Версаль. Франция.
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Фильмография Мишель Гондри
Микроб и бензин
драма, комедия, приключения
2015, Франция
6.0
Пена дней
драма, фэнтези
2013, Франция
6.0
Мы и я
драма
2012, Франция / Великобритания / США
6.0
Зеленый Шершень
боевик, приключения
2010, США
6.0
Перемотка
комедия
2007, США
6.0
Наука сна
комедия, мелодрама, сказка, драма
2006, Франция / Италия
7.0
Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама
2004, США
8.0
Звериная натура
драма, комедия
2001, Франция / США
6.0
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