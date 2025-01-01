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Киноафиша Фильмы Звериная натура Цитаты из фильма Звериная натура

Цитаты из фильма Звериная натура

Nathan Bronfman Что такое любовь, в конце концов? С моей новой точки зрения я понимаю, что любовь — это не более чем запутанный коктейль из нужды, отчаяния, страха смерти и неуверенности в размере пениса.
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Puff Я — обезьяна, мама. Обезьяны не сливают инфу.
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Puff Слова — зло. Разве эти слова, что мы используем, не зло? Хмм? Кто-нибудь знает, что такое симультанногнозия? Я хотел посмотреть это раньше, прежде чем Лайла меня спасла.
Nathan Bronfman Неспособность воспринимать элементы как часть целого.
Puff Спасибо, спасибо. Всегда рад помочь. Не стоит благодарности. Рад тебя снова видеть. Стой!
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Puff Меня зовут Паф. Я — настоящий джентльмен.
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Puff Мама...
Puff's Mother Да, Дерек?
Puff Рад с тобой познакомиться, мама, но я — обезьяна, как и папа, и мне нужно вернуться в лес... навсегда.
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Puff Обезьяны не убивают своих президентов, господа!
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Луиза Я влюбляюсь в мужчину — в его ум, и всё.
Лайла Джут Есть же предел.
Луиза Нет, и точка. Конец предложения. Конец абзаца. Закрой книгу, всё. Мне важен ум... Меня не волнит упаковка. Ты не трахаешь упаковку.
Лайла Джут Трахаешь.
Луиза Ты трахаешь ум, Лайла, ты трахаешь ум. Точка. Закрой книгу, конец предложения, да что угодно.
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Gabrielle Тебе нужно выбрать. Это как в фильме «Выбор Софии», только здесь выбор Натана. Ты знаешь этот фильм, «Выбор Софии»? Вот так же. Только это происходит сейчас.
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Отец Натана Нас отделяет всего одна хромосома. Знаешь, что действительно нас разделяет?
Маленький Натан Что, папа, что?
Отец Натана Цивилизация. Без неё мы были бы как в загоне — кидаем свои какашки, мастурбируем на людях, нюхаем красные опухшие задницы самок.
Мать Натана [перебивая] Твой приёмный отец и я вырвали тебя из той жизни, которая наверняка была бы жизнью в грязи, алкоголизме... Твоя часть сделки — никогда не тонуть в помоях инстинктов. Это может делать любой тупой зверь.
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Puff [...] Действительно, существует Потерянный Рай. Люди так увлеклись своим интеллектуальным превосходством, что забыли смотреть на Землю как на учителя. Это — гордыня, друзья мои!
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Nathan Bronfman Помни: если сомневаешься, никогда не делай то, чего действительно хочешь.
Lila Jute Вот в чём суть.
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Puff Слова — это зло!
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[первые реплики]
Lila Jute Мне *не* жаль.
Puff Мне *жаль*.
Nathan Bronfman Я уже и не знаю, что значит слово «жаль».
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Nathan Bronfman Свобода — это всего лишь другое слово для отсутствия чего-либо, что можно потерять.
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Bistro Waitress [только что потрогали] Всё, что надо?
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[последние реплики]
Gabrielle Ты так напоминаешь мне Натана.
Puff Яблоко от яблони.
Gabrielle Плюс, столько во мне моего маленького дворняжки.
Puff Гав! Пойдём есть, я умираю с голоду.
Gabrielle Французская?
Puff Да.
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Young Lila Jute К двадцати годам я выглядел как обезьяна!
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Nathan Bronfman «Чёрт с человечеством» — замечательная книга.
Lila Jute Спасибо большое. Да, я — настоящий любитель животных.
Nathan Bronfman О? Я — я работаю с животными.
Lila Jute А.
Nathan Bronfman Да, сейчас я... обучаю мышей... ну...
[смеётся]
Nathan Bronfman манерам за столом... если честно
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Lila Jute [мечтательно, в рифму] Посмотри на всю эту шерсть... повсюду... повсюду! От опоссума до суслика, до милого старого медведя. Раньше я стыдилась шерсти... не смела её трогать. Теперь я уверена — это благословение, и мне не нужна никакая одежда.
[поёт:]
Lila Jute Раньше думала, что Бог — существо дьявольское / Он благословил каждый волосок / От головы до самого пальца ноги...
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Gabrielle [как новая сверхуверенная Лила врывается] Это Ли-ла?
Lila Jute Да, это Ли-ла! С#к#! Американка и горжусь этим!
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