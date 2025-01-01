Nathan BronfmanЧто такое любовь, в конце концов? С моей новой точки зрения я понимаю, что любовь — это не более чем запутанный коктейль из нужды, отчаяния, страха смерти и неуверенности в размере пениса.
ЛуизаТы трахаешь ум, Лайла, ты трахаешь ум. Точка. Закрой книгу, конец предложения, да что угодно.
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GabrielleТебе нужно выбрать. Это как в фильме «Выбор Софии», только здесь выбор Натана. Ты знаешь этот фильм, «Выбор Софии»? Вот так же. Только это происходит сейчас.
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Отец НатанаНас отделяет всего одна хромосома. Знаешь, что действительно нас разделяет?
Маленький НатанЧто, папа, что?
Отец НатанаЦивилизация. Без неё мы были бы как в загоне — кидаем свои какашки, мастурбируем на людях, нюхаем красные опухшие задницы самок.
Мать Натана[перебивая]Твой приёмный отец и я вырвали тебя из той жизни, которая наверняка была бы жизнью в грязи, алкоголизме... Твоя часть сделки — никогда не тонуть в помоях инстинктов. Это может делать любой тупой зверь.
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Puff[...]Действительно, существует Потерянный Рай. Люди так увлеклись своим интеллектуальным превосходством, что забыли смотреть на Землю как на учителя. Это — гордыня, друзья мои!
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Nathan BronfmanПомни: если сомневаешься, никогда не делай то, чего действительно хочешь.
Lila Jute[мечтательно, в рифму] Посмотри на всю эту шерсть... повсюду... повсюду! От опоссума до суслика, до милого старого медведя. Раньше я стыдилась шерсти... не смела её трогать. Теперь я уверена — это благословение, и мне не нужна никакая одежда.
[поёт:]
Lila JuteРаньше думала, что Бог — существо дьявольское / Он благословил каждый волосок / От головы до самого пальца ноги...
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Gabrielle[как новая сверхуверенная Лила врывается] Это Ли-ла?
Lila JuteДа, это Ли-ла! С#к#! Американка и горжусь этим!