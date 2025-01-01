[мечтательно, в рифму] Посмотри на всю эту шерсть... повсюду... повсюду! От опоссума до суслика, до милого старого медведя. Раньше я стыдилась шерсти... не смела её трогать. Теперь я уверена — это благословение, и мне не нужна никакая одежда.