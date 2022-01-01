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Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
О персоне
Фильмография
Владимир Стержаков
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Дата рождения
6 июня 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Таллин, СССР (Эстония)
Рост
180 см
Биография Владимира Стержакова
Родился 6 июня 1959 года. Таллин, СССР (Эстония).
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Фильмография Владимира Стержакова
Стендап под прикрытием
комедия
2021, Россия
5.0
Здрасьте, я ваш папа!
комедия
2014, Россия
1.0
Спешите любить
мелодрама
2014, Россия
6.0
Спираль
триллер, боевик
2014, Россия
6.0
Время счастья 2
мелодрама
2010, Россия / Украина
0.0
Европа - Азия
драма, комедия
2009, Россия
6.0
Валерий Харламов. Дополнительное время
драма, биография
2008, Россия
7.0
Разведчики: Война после войны
военный
2008, Россия
5.0
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