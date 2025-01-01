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Киноафиша Фильмы Бёрдмэн Цитаты из фильма Бёрдмэн

Цитаты из фильма Бёрдмэн

Mike Shiner Популярность — это шлюшкин маленький кузен престижа.
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Записка на зеркале в гримерке Риггана Вещь — это вещь, а не то, что о ней говорят.
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Riggan Послушай меня. Я пытаюсь сделать что-то важное.
Sam Это не важно.
Riggan Для меня это важно! Ладно? Может, тебе и твоим циничным друзьям, у которых единственная цель — стать вирусными. Но для меня... Для меня... это — боже. Это моя карьера, мой шанс сделать настоящую работу, которая что-то значит.
Sam Что значит что-то? У тебя была карьера до третьего комикс-фильма, до того, как люди начали забывать, кто под костюмом птицы. Ты ставишь пьесу по книге, написанной шестьдесят лет назад, для тысячи богатых старых белых, которым в итоге будет важно только то, где они съедят торт и выпьют кофе после. И давай честно, пап, это не ради искусства. Это потому, что ты хочешь снова почувствовать себя значимым. А есть целый мир, где люди каждый день борются за значимость. И ты ведёшь себя так, будто этого мира не существует! Там происходят вещи в месте, которое ты сознательно игнорируешь, месте, что уже забыло тебя. Чёрт возьми, кто ты такой? Ты ненавидишь блогеров. Ты издеваешься над Твиттером. У тебя даже нет страницы в Фейсбуке. Ты тот, кто не существует. Ты делаешь это, потому что боишься как все остальные, что ты никому не нужен. И знаешь что? Ты прав. Ты никому не нужен. Это не важно. Ты не важен. Привыкай.
Sam Пап...
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Riggan [в образе Бёрдмена] Люди любят кровь. Им нравится экшн. Не эти болтовня, унылая, философская хрень.
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Riggan Просто найди мне актёра. Хорошего актёра. Дай мне Вуди Харрельсона.
Jake Он снимается в следующих "Голодных играх".
Riggan Майкл Фассбендер?
Jake Он снимается в приквеле приквела "Людей Икс".
Riggan Как насчёт Джереми Реннера?
Jake Кто?
Riggan Джереми Реннер. Его номинировали. Он был в "Повелителе бури".
Jake А, понятно. Он же Мститель.
Riggan Чёрт, его тоже в плащ одели?
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Jake О боже! Как ты знаешь Майка Шайнера?
Lesley Мы с ним одной крови.
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Riggan [в образе Бёрдмена] Сбрей эту жалкую бородёнку. Сделай операцию. Шестидесят — новые тридцать, м*****к!
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Lesley Почему у меня нет никакого самоуважения?
Laura Ты же актриса, дорогая.
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Mike Shiner Человек становится критиком, когда не может быть художником, так же, как человек становится стукачом, когда не может быть солдатом.
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Sam Правда или действие?
Mike Shiner Правда.
Sam Скукотища.
Mike Shiner Правда всегда интереснее.
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Mike Shiner Она говорит?
Sam Говорит. Да, умеет сидеть, ждать и переворачиваться, если у тебя есть лакомства.
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Young Birdman Какой прекрасный день. Забудь про "Таймс"... все уже забыли. Давай, вставай! Ну, ты не великий актёр. Да и х## с ним? Ты гораздо больше, чем это. Ты возвышаешься над этими театральными придурками. Ты — кинозвезда, чувак! Ты мировая сила! Не понимаешь? Ты всю жизнь копил деньги и репутацию... и просрал и то, и другое. Молодец. Да пошло оно всё. Сделаем камбэк. Все ждут чего-то грандиозного. Так дай им это. Сбрей эту жалкую бородку. Сделай пластику! Шестьдесят — это новые тридцать, м#ф#р. Ты оригинал. Ты проложил дорогу этим клоунам. Дай людям то, что они хотят... старомодное апокалиптическое порно. "Бёрдмэн: Возрождение Феникса". Прыщавые геймеры, дрочащие в штаны. Миллиард по всему миру, гарантирую. Ты больше жизни, чувак. Ты спасаешь людей от их скучной, жалкой жизни. Заставляешь их прыгать, смеяться, ссаться под себя. Всё, что тебе нужно —...
[Ригган щёлкает пальцами, начинаются взрывы, стрельба, солдаты получают ранения, летают вертолёты и стреляют, один сбит]
Young Birdman Вот о чём я говорю. Кости гремят! Громко, быстро, мощно! Посмотри на этих людей, в их глазах... сверкает огонь. Им это нравится. Им нравится кровь. Им нравится экшен. Не эта говорильня, депрессивная, философская х##ня.
[Бёрдмэн стреляет лазером в гигантскую механическую птицу на крыше здания, она визжит]
Young Birdman Да. И в следующий раз, когда ты визжишь...
[Ригган визжит]
Young Birdman ...она взорвётся в миллионы барабанных перепонок. Ты засверкаешь на тысячах экранов по всему миру. Ещё один блокбастер. Ты — бог.
[Ригган начинает летать]
Young Birdman Видишь? Вот так, м#ф#р. На тебя даже гравитация не действует. Подожди, пока увидишь лица тех, кто думал, что мы закончены. Слушай меня. Давай вернёмся ещё раз и покажем, на что мы способны. Мы должны закончить по-своему... с грандиозным жестом. Пламя. Жертва. Икар. Ты сможешь. Слышишь меня? Ты — Бёрдмэн!
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Mike Shiner Это вода? Ты что, заменил мой джин на воду, чувак?
Riggan Майк. Давай.
Mike Shiner Нет. Давай, что?
Riggan Давай, ты пьян.
Mike Shiner Я пьян? Да, я пьян! Я должен быть пьян! Почему ты не пьян? Это Карвер. Он оставлял кусок своей печени на столе каждый раз, когда писал еб### страницу. Если мне надо пить джин, кто ты такой, чтобы трогать мой джин, чувак? Слушай, ты облажал с паузой, облажал с сюжетом, чтобы у тебя были лучшие реплики, оставь мне, блин, инструменты, которые мне нужны! О, да ладно, люди, не будьте такими жалкими. Перестаньте смотреть на мир через экраны своих телефонов. Испытайте что-то настоящее! Кому вообще нужна правда, кроме меня? Я имею в виду, декорации фальшивые, бананы фальшивые, в этом молочном пакете ничего нет, ваше исполнение фальшивое. Единственное настоящее на этой сцене — эта курица. Так что я буду работать с курицей.
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Голос с улицы [Сэм сидит на парапете крыши театра. Кто-то кричит с улицы] ПРЫГАЙ!
Сэм ПОШЁЛ НА Х!
Голос с улицы ЛАДНО. ПРЫГАЙ МНЕ НА ЛИЦО!
Сэм Я люблю этот город.
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Mike Shiner Ты тут зависаешь, пытаясь спрятаться за этой хрупкой х##нёй, но у тебя не выходит. Ты совсем не незаметен. Ты огромен. Ты — настоящий бардак. Как свеча, горящая с обоих концов, но это красиво. Ни бухло, ни травка, ни понты этого не скроют.
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Sam Я хочу задать ещё один вопрос.
Mike Shiner Ты уже задала.
Sam Ещё один.
Mike Shiner Давай.
Sam Если бы ты не боялся, что бы ты хотел со мной сделать?
Mike Shiner Вырвал бы твои глаза из головы...
Sam Мило.
Mike Shiner ...и вставил бы их в свой череп, чтобы смотреть на улицу так, как я смотрел в твоём возрасте.
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Mike Shiner Лесли, поиграй с моими яйцами.
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Sam Почему ты всё время ведёшь себя как му#ак? Ты просто так людей раздражаешь?
Mike Shiner Может быть.
Sam Тебя правда плевать, нравишься ты людям или нет?
Mike Shiner Да особо нет.
Sam Это круто.
Mike Shiner Круто? Не знаю.
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Young Birdman Шестьдесят — новое тридцать, м***к.
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Riggan Я — никто. Меня тут просто нет.
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Riggan В последний раз, когда я летел сюда из Лос-Анджелеса, Джордж Клуни сидел всего в двух рядах впереди меня. С этими запонками и этим... нелепым подбородком. Мы попали в жуткую грозу. Самолёт начал трястись и дрожать, все на борту плакали и молились. А я просто сидел. Сидел и думал, что когда Сэм откроет газету, на первой странице будет лицо Клуни. Не моё. Ты знал, что Фарра Фосетт умерла в тот же день, что и Майкл Джексон?
[пауза]
Riggan Почему мы расстались?
Sylvia Потому что ты бросила в меня кухонный нож. А через час говорила, как сильно любишь меня.
[пауза]
Sylvia Знаешь, то, что мне не понравилась та нелепая комедия с Голди Хоун, вовсе не значит, что я тебя не любила. Ты всегда так делаешь — путаешь любовь с восхищением.
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Mike Shiner [показывая жареную курицу Риггану] Крутая птичка, чувак!
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[последние реплики]
Sam Пап? Пап?
[бежит к окну, смотрит наружу, смотрит вниз, смотрит вверх, смеётся]
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Riggan [Бёрдмену] Прощай. И п#здец тебе.
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Mike Shiner [Риггану] Не учи меня работать. Это мой город, и, если честно, большинству здесь на тебя п##ать.
Lady in Bar Эй, вы Ригган Томпсон, да? Не могли бы вы сфоткаться с нами здесь?
[передаёт телефон Майку]
Lady in Bar Не могли бы?
Mike Shiner Что?
Lady in Bar Кнопка снизу.
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Riggan Это ты, Майк. Ты — мистер Естественность. Мистер «Пофиг на сцену, просто пялись на мой огромный стояк», да? Вот в чём суть момента.
Mike Shiner Ты правда думаешь, что он был таким большим?
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Jake Сними эту улыбку с лица, ты меня пугаешь.
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Riggan Я — ответ на еб### вопрос из Тривиал Пёрсьют
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Lady on Balcony (Mary) [видит Ригга на крыше] Эй, это правда, или вы тут снимаете фильм?
Riggan Фильм!
Lady on Balcony (Mary) Вы, ребята, полные х##ня!
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[первые реплики]
Молодой Бёрдмэн Как мы вообще сюда попали? Здесь отвратительно. Воняет, как в раздевалке. Нам тут не место.
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Mike Shiner Дай мне снова сигнал.
Riggan Ладно. «Слушай, я не тот человек, к кому стоит обращаться. Я его толком не знаю, слышал имя мельком. Не знаю, тебе нужно знать детали. Я думаю, ты хочешь сказать...»
Mike Shiner Эй, можно я дам совет, ты не против?
Riggan Да, да, конечно, нет проблем.
Mike Shiner Хорошо, просто слушай меня. «Я не тот человек, к кому стоит обращаться», — он говорит, но что это значит, какова цель? Он устал от темы и меняет разговор, или пытается уйти от вины за брак? А теперь самое главное: после этого у тебя четыре реплики, которые говорят одно и то же. «Я толком не знал этого человека, слышал имя мельком, не знаю, тебе нужно знать детали...» Суть в том, что ты этого человека не знаешь, мы это, б#я, поняли. Сделай так, чтобы сработало одной фразой: «Я его толком не знал». Понял?
Riggan Понял. Да. Ты мои реплики тоже знаешь, да?
Mike Shiner Давай не будем зацикливаться на знании реплик.
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Clara Правда ли, что ты колешь себе сперму поросят?
Riggan Простите, что?
Clara В качестве метода омоложения лица.
Riggan Где ты это прочитала?
Clara Это написал в Твиттере @prostatewhispers.
Riggan Нет, это не так.
Clara Я знаю, но ты это делал?
Riggan Нет, не делал.
Clara Хорошо, тогда я просто напишу, что ты это отрицаешь.
Riggan Нет, ничего не пиши! Зачем что-то писать? Я не... не пиши то, что она сказала.
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Sam Ты правда думаешь, что будешь готов к завтрашнему открытию?
Riggan Да, да. Ну, смотри, предпросмотры были полным провалом. Мы никак не можем пройти без серьёзного пожара или серьёзного возбуждения. Я на мели. Я почти не сплю, вообще никак. И эта пьеса начинает казаться каким-то уродливым извращённым клоном меня самого, который всё время ходит за мной и стучит меня по яйцам маленьким молоточком. Извини, а какой там был вопрос?
Sam Неважно.
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Женщина в баре Ты в Голливуд направляешься, Майк?
Майк Шайнер Нет. Голливуд сюда движется, Табби.
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Crazy Man «Жизнь — всего лишь тень, шагающая, бедный актёр, что кичится и волнуется свой час на сцене, а потом его больше не слышно. Это сказка, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но ничего не значащая.»
[видит Риггена]
Crazy Man Куда ты, мужик? Это слишком? Я просто пытался дать тебе выбор. Чуть перебор, я понимаю...
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Gabriel Ты не боишься, что люди подумают, будто ты делаешь эту пьесу, чтобы побороть мнение, что ты выдохшийся супергерой...?
Riggan Нет, совсем нет. Абсолютно нет. Именно поэтому 20 лет назад я отказался от «Бёрдмэна 4».
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Jake Спроси меня, продаёт ли он билеты.
Riggan Он продаёт билеты?
Jake Огромное количество! А теперь спроси, нравятся ли он критикам?
Riggan Им он нравится?
Jake Они хотят облить его.
Riggan [Показывая, что в комнате есть женщина] Эй.
Jake Лесли...
Lesley Прямо ему в лицо.
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Sam Что тут смешного?
Riggan [Сэм принесла ему цветы] Я не чувствую запаха.
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Lesley Я жалкая. Знаешь, с детства мечтала стать актрисой Бродвея. А теперь я здесь. Но я не актриса Бродвея. Я всё ещё просто ребёнок. И я всё жду, когда кто-то скажет, что я добилась успеха.
Laura [Искренне] Привет. Ты добилась.
Lesley Правда?
Laura К сожалению, с Майком Шайнером, на фальшивой кровати в мотеле.
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Riggan Она правда выглядит так, будто лизала зад нищему.
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Riggan Слушай, ты красивая и талантливая. Мне повезло, что ты у меня есть.
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Riggan Этот парень — худший актёр, которого я когда-либо видел в жизни. Кровь, которая текла из его уха, была самой честной вещью, которую он сделал до сих пор.
Jake Не так уж плохо.
[пауза]
Jake Ладно, это было чёрт возьми ужасно.
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Mike Shiner Ригган, твой пистолет — просто смешной. Я вижу красную заглушку в стволе, так что ты выглядишь как ребёнок с пластмассовой игрушкой, когда целишься в меня. Я вообще не чувствую угрозы. Купи получше. Немного самоуважения, пожалуйста.
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Riggan Я даже не жил своей жизнью, а теперь её у меня нет, и уже никогда не будет.
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Riggan [ждёт своей реплики во время сцены с Майком] Он классный, да?
Annie Он невероятный. Кажется, он пьёт настоящий джин.
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Annie Здесь шезлонг.
Riggan Что это значит?
Annie Это значит, что туда доставляют шезлонг прямо сюда.
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Jake У него страсть к монахиням... в памперсах.
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Lesley Майк на месте.
Riggan Я думал, он занят...
Lesley Был. Уволился... или его уволили.
Riggan Так он уволился или его уволили?
Lesley С Майком обычно и то, и другое.
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Sam Какие цветы ты сказала, что хочешь?
Riggan Альхемиллы или что-нибудь с приятным запахом.
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Sam [осматривает синяк на глазу Майка] Кто тебе это сделал? Наверное, мог кто угодно.
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Young Birdman Без меня остаёшься только ты.
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Mike Shiner Лесли?
Lesley Что?
Mike Shiner Похоже, я возбудился.
Lesley Нет, ты нет. Просто иногда ты не учитываешь чувства других, вот и всё.
Mike Shiner Нет, нет, нет. Я именно возбудился. Почувствуй.
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Sam Что тут смешного?
Riggan Я их не чувствую.
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Riggan Что это?
Sam Ага
[пауза]
Sam Это трава.
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Lesley [про Майка] Он такой му#ак.
Laura Что он теперь натворил?
Lesley О, ничего. Он просто попытался меня е#ать перед всей аудиторией.
Laura О, боже мой.
Lesley Правда?
Laura В этом что-то есть!
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Riggan [обращаясь к Майку, когда тот заходит в бар] Куда ты идёшь?
Mike Shiner Здесь есть кофе.
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Larry Слава богу и передайте печенье, наконец-то у меня есть актёр, которого можно одеть.
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[Майк возбудился на сцене и реально хотел заняться сексом]
Lesley Да ты издеваешься! Шесть месяцев не можешь, а теперь хочешь трахнуться со мной перед 800 чужими?
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Lesley [после случайного оскорбления Сэм перед ней] Как тебе всегда удаётся меня унизить по-новому?
Mike Shiner Ну, если честно, ты сама всё очень упрощаешь.
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Jake [Риггану] Это уже не 90-е.
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Lesley Что ты делаешь?
Mike Shiner Жду Ларри.
Larry Я закончил.
Mike Shiner Тогда я просто стою тут с членом нараспашку.
Lesley Ну, оденься. Дочь Ригана тут шляется, и мне не нужно, чтобы она...
Mike Shiner Лесли?
Lesley ...заходила сюда. Нет, Майк, ты её не видел. Она всё время тут шляется, наблюдает за всеми, как маленькая мисс Жуткая.
Mike Shiner Ага. Лес?
Lesley Не знаю, то ли наркотики ей мозги прожгли, то ли что, но я просто не хочу, чтобы она бежала к отцу и говорила, что ты ей показал свою ху###.
Mike Shiner Тогда надо попросить её уйти.
Lesley [в ужасе] О, боже. Серьёзно?
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Young Birdman Ты мог бы снова в этот костюм влезть, если захочешь. Мы не мертвы.
Riggan Посмотри на меня. Посмотри на это. Смотри, смотри, смотри! Я выгляжу как индюк с лейкемией!
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Mike Shiner Меня пригласили на интервью. Я сказал первое, что пришло в голову. Обложка раздела искусства, ради Христа.
Riggan К чёрту этот раздел искусства!
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Lesley [Лаура выглядит так, будто собирается поцеловать Лесли] Что ты делаешь?
Laura Ничего.
[Лаура целует Лесли]
Lesley Повтори.
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Mike Shiner Я хочу кое-что узнать. Почему именно Рэймонд Карвер?
Riggan Когда я учился в школе, мы ставили спектакль в Сиракузах. Он был в зале. А потом прислал вот это.
[даёт Майку салфетку]
Mike Shiner «Спасибо за искреннюю игру. Рэй Карвер.» А?
Riggan Вот тогда я понял, что стану актёром. Прямо там.
Mike Shiner [грустно смеётся] Ох...
Riggan Что тут смешного?
Mike Shiner Он просто написал это на коктейльной салфетке?
Riggan Да. И что?
Mike Shiner Он был чёрт возьми пьян, чувак.
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Jake Что ты делаешь?
Riggan [снимает плакат Бёрдмена] Я больше не могу на это смотреть.
Jake Это подарок от команды. Не трогай их, они в профсоюзе.
Riggan Мне по#уй.
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Sam От этого воняет, как от чёртового кимчи!
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[повторяющаяся фраза]
Riggan Двадцать маленьких леопардов смеялись над двумя гордыми львами.
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Jake Ральф это сделал, этот у#бок это сделал. Угрожал подать на нас в суд, даже не дождавшись, когда выйдет из больницы.
Riggan Что ты сказал?
Jake Что я сказал? Я сказал: «Ральф, ты у#бок, ты угрожаешь мне? Клянусь, стоит мне получить хоть одно письмо от адвоката — и прессу ждет взлом твоего компа и фото». Вот что я сказал.
Riggan Какие фото?
Jake Он помешан на монахинях. В памперсах. Почему тебя это должно волновать? Тебе и знать об этом нечего.
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Mike Shiner Если у тебя это не сработает, то пошёл ты к своим студийным друзьям, ныряй обратно в тот культурный геноцид, который вы творите. Знаешь, каждый минуту рождается новый идиот. Это была идея П.Т. Барнума, когда он изобрёл цирк, и с тех пор мало что изменилось. И вы, ребята, знаете, что если выпустить какую-нибудь токсичную хрень, люди выстроятся в очередь и заплатят за это. Но долго после того, как вас не будет, я буду на этой сцене, зарабатывая на жизнь, обнажая душу, борясь со сложными человеческими эмоциями, потому что это — наша работа.
Riggan О, так вот... вот о чём был этот вечер? Ты борешься со сложными эмоциями?
Mike Shiner Нет. Сегодняшний вечер — просто проверка, живо ли это вообще, может ли это дышать. Это не задний двор, Ригган. Это Нью-Йорк. Вот как мы тут всё делаем.
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Mike Shiner [Майк снимает рубашку и протягивает её Сэм. Она не двигается, и рубашка падает на пол. Он начинает расстёгивать штаны...] Ты так и будешь стоять?
Sam [Глядя на её телефон] Это театр, дорогая. Не нужно так зацикливаться на себе.
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Lesley Майк как мой пятилетний сын. Ни у того, ни у другого нет чистого белья.
Larry И лобковых волос тоже, полагаю.
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Laura Мы могли бы стать отличными родителями.
Riggan Ужасными. Мы были бы...
Laura Отвратительными, воспитывали бы, типа...
Riggan Серийного убийцу...
Laura Или Джастина Бибера.
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Riggan Мне всё равно, подпиши.
Jake Послушай меня.
Jake Нет, послушай меня...
Riggan Я не могу себе позволить тебя слушать...
Larry Мне придётся снова идти за покупками.
Jake Чёрт побери, зашьёшь что-нибудь, старый к##!
Riggan Мне всё равно. Дай ему, что он хочет.
Jake Его агент просит почти в четыре раза больше, чем мы платили...
Riggan Тогда бери из резерва.
Jake Резерв исчерпан. Ты потратил его на туман. И на эти фальшивые деревья...
Riggan Это сон, понимаешь...
Jake И три профсоюзных гнома, которые танцуют как...
Riggan Нельзя их звать гномами...
Jake Резерва больше нет!
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Broadway Kid Кто этот парень?
Broadway Lady Раньше он был Бёрдменом.
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Laura [про газету] Не волнуйся... завтра ею будут убирать собачью к#коту.
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