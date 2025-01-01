Young Birdman Какой прекрасный день. Забудь про "Таймс"... все уже забыли. Давай, вставай! Ну, ты не великий актёр. Да и х## с ним? Ты гораздо больше, чем это. Ты возвышаешься над этими театральными придурками. Ты — кинозвезда, чувак! Ты мировая сила! Не понимаешь? Ты всю жизнь копил деньги и репутацию... и просрал и то, и другое. Молодец. Да пошло оно всё. Сделаем камбэк. Все ждут чего-то грандиозного. Так дай им это. Сбрей эту жалкую бородку. Сделай пластику! Шестьдесят — это новые тридцать, м#ф#р. Ты оригинал. Ты проложил дорогу этим клоунам. Дай людям то, что они хотят... старомодное апокалиптическое порно. "Бёрдмэн: Возрождение Феникса". Прыщавые геймеры, дрочащие в штаны. Миллиард по всему миру, гарантирую. Ты больше жизни, чувак. Ты спасаешь людей от их скучной, жалкой жизни. Заставляешь их прыгать, смеяться, ссаться под себя. Всё, что тебе нужно —...

[Ригган щёлкает пальцами, начинаются взрывы, стрельба, солдаты получают ранения, летают вертолёты и стреляют, один сбит]

Young Birdman Вот о чём я говорю. Кости гремят! Громко, быстро, мощно! Посмотри на этих людей, в их глазах... сверкает огонь. Им это нравится. Им нравится кровь. Им нравится экшен. Не эта говорильня, депрессивная, философская х##ня.

[Бёрдмэн стреляет лазером в гигантскую механическую птицу на крыше здания, она визжит]

Young Birdman Да. И в следующий раз, когда ты визжишь...

[Ригган визжит]

Young Birdman ...она взорвётся в миллионы барабанных перепонок. Ты засверкаешь на тысячах экранов по всему миру. Ещё один блокбастер. Ты — бог.

[Ригган начинает летать]