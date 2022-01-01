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Бёрдмэн Бёрдмэн
Киноафиша Фильмы Бёрдмэн Бёрдмэн, 2014: актеры и роли
Birdman Бёрдмэн 2014 / США
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Бёрдмэн, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту Алехандро Гонсалес Иньярриту Alejandro González Iñárritu
В ролях
Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Андреа Райзборо Андреа Райзборо Andrea Riseborough Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Мерритт Уивер Мерритт Уивер Merritt Wever Джоэль Гарлэнд Натали Голд Натали Голд Natalie Gold Кенни Чин Kenny Chin Джереми Шамос Jeremy Shamos
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