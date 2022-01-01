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Бёрдмэн
Бёрдмэн, 2014: актеры и роли
Birdman
Бёрдмэн
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Бёрдмэн, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
В ролях
Майкл Китон
Michael Keaton
Эмма Стоун
Emma Stone
Эдвард Нортон
Edward Norton
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Андреа Райзборо
Andrea Riseborough
Зак Галифианакис
Zach Galifianakis
Эми Райан
Amy Ryan
Мерритт Уивер
Merritt Wever
Джоэль Гарлэнд
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