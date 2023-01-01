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Бёрдмэн
Награды и номинации фильма Бёрдмэн
Birdman
Бёрдмэн
2014 / США
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7.6
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Бёрдмэн
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Золотой глобус 2015
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2015
Лучший фильм года
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая драка
Номинант
В прокате
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