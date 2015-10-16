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Бёрдмэн Бёрдмэн
Киноафиша Фильмы Бёрдмэн Отзывы о фильме «Бёрдмэн»
Birdman Бёрдмэн 2014 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Бёрдмэн»

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Наша рецензия

Алехандро Гонсалес Иньярриту совершил, по крайней мере на один фильм, крутой поворот от медитации к сатире, исполненной мощнейшего драйва, причем совершил в компании тех же сценаристов, с которыми работал над «Бьютифул». В принципе, речь снова, как и в «Бьютифул», идет о неизлечимой болезни, рано или поздно берущей верх над персонажем, только болезнь эта поменяла, так сказать, градус, окрас и профиль. Вместо рака простаты – сошедшее с голливудского конвейера…

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23 16 октября 2015, 22:10
34
16 октября 2015, 22:10 Ответить
вывы 18 октября 2015, 00:48
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Первый Оскар в истории, с которым я согласен! ✊
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Foggy 18 октября 2015, 00:52
Цитата (test, 21/02/2015 - 12:48:33):этот полет вместе с фильнальным аккордом с участием таксиста феерично рисует разницу во взглядах на жизнь людей искусства и "обычных" людей.

разница во взглядах на жизнь людей искусства и "обычных" людей может быть сколь угодно феерична, это не отменяет объективной реальности нашей планеты в нашем же измерении: и те, и другие ездят на такси...увы у людей искусства не отрастают крылья с клювом и способность летать, разве что под силой земного притяжения, те в одну стоону, или в их воображении, поэтому концовка с выражением лица дочки "он воспарил" о чем говорит зрителю? что там появился бердмэн и унес отца или она под кайфом или у Китона на самом деле были superpowers (и о чем тогда извините все его терзания и весь этот фильм)? в результате "обычные" люди, которые вполне в состоянии понять людей искусства (это верно и в обратном направлении) сидят с выражением лица what a fuck и поэтому оба полета надо было вырезать нафиг, если авторы не хотят поспорить с реальным миром, либо дать ему застрелиться - это был бы красивый финал человека из искусства, а так это получился бред натуральный, в том же Бойцовском клубе ничего такого не было (не знаю чего все его так усердно сюда пихают), там все было предельно рационально и раздвоение личности показано на отлично без всяких полетов, клювов и прочего парения над полом в труселях
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Foggy 19 октября 2015, 00:55
Местами это несомненно пятерка, но есть моменты, которые все портят

1) концовка (или аист улетел)

2) отстреленный клюв (аисту не хватило смелости, настоящий актер бы застрелился и не промазал)

3) труселя, украденные у мистера Уолтера Уайта ( я считаю, что на них уже можно патент ставить и больше не использовать в современном кинематографе, тк их наличие после 50 лет подразумевается)

4) кусок с полетом нужно вырезать, хотя по Бэю и компании знатно прошлись, но мы же здесь смотрим, как создается искусство, а не просто на бытие шизиков, как у Кроненберга в Звездной карте

ну и хватит наверно

по итогу Whiplash с точки зрения художестенности и вдохновения лучше, чем Birdman, но по игре актеров я слабо представляю, кто смог бы переплюнуть такого Нортона и такого Китона (которого я вообще не воспринимал, как актера, чувствуется тема Бэтмена его задела глубоко, раз он так хорошо изображает отходняк от нее ✊ )

ps 9/10 и Оскара 1шт для Нортона на первый столик, официант!
19 октября 2015, 00:55 Ответить
Bladevita 25 октября 2015, 01:20
Достаточно нудно, но в целом душевно. Последние полчаса - 10/10
25 октября 2015, 01:20 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 22:56
Цитата (Swi4e1, 07/02/2015 - 19:11:49):Для современной молодёжи этот фильм реально скучная фигня =)



Какая скучная молодеж✊ ✊ ✊
25 октября 2015, 22:56 Ответить
fanbunga 25 октября 2015, 22:56
Ответ на сообщение Toporock от 03/02/2015 - 23:12:41


Походу это из-за барабанов, и закулисье - два эффекта



какие барабаны?

отстреленный нос - стертые в кровь пальцы.

чокнутый наставник - гнусная критикесса.

полет...
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Swi4e1 25 октября 2015, 22:56
Кино очень странное. Очень скучное. Короче фильм для людей с иным мировозрением. т.е. для людей из театра и кино. Для современной молодёжи этот фильм реально скучная фигня =)



1/10
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (fanbunga, 03/02/2015 - 20:43:20):Нортон



Нортон так и не оправился от роли Дардена Тайлера. Да кто бы оправился? Идея по мощи сравнимая с коммунизмом, плюс физическая деградация до мяса. Он там остался по сей день. Это Дарден Тайлер играл на сцене у Бёрдмена. Он талантлив, но он реально псих, он играл сам себя..
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (fanbunga, 03/02/2015 - 20:43:20):то же ощущение.



Походу это из-за барабанов, и закулисье - два эффекта✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
fanbunga 25 октября 2015, 23:01
Не могу успокоиться. Да раза посмотрела и ещё хочу. Хитрое кино, переливчатое, изменчивое, в зависимости от настроения и угла зрения. Кажется, ребята забацали классику.

Объективно если, то всех надо награждать, отличная работа, выложились по полной. А если субъективно, то как ни кручу в голове, мои восторги сходятся в одной точке: Нортон. Вот уж божий дар! "Тут только курица настоящая! Отличная курица!буду играть с курицей!" ©



Ответ на сообщение Toporock от 27/01/2015 - 21:33:22


Взгляд камеры идет от первого лица, как будто есть еще один участник (рассказчик), которого мы весь фильм не видели

Это же Человек-Птиц, не? его можно увидеть.



четко ложиться, в продолжение Одержимости про барабанщика

то же ощущение.
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 28 октября 2015, 00:51
Цитата (Queen Julia, 27/01/2015 - 15:12:12):опять мокьментари



Я не думаю, что это похоже на псевдодокументалистику, даже совсем не похоже. Взгляд камеры идет от первого лица, как будто есть еще один участник (рассказчик), которого мы весь фильм не видели. Работа не журналистская, а скорее home video, только за камерой стоял не пьяный сосед, а любимый оператор Т.Малика ✊
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
10/10 ✊ , потом отпишу подробнее.......
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Хотя Любецки не получит ничего, он же в прошлом году Оскар получил✊ Жаль
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Цитата (ivanbelloff, 23/01/2015 - 23:08:06):поразительно, но я согласен с писс фрогом - фильм весьма посредственный.



Ничего поразительного, Писфрог едва отличит Гонсалеса Инъярриту от бутылки портвейна✊ ✊ .

Главное аутентичность, мон шер, истина - чепуха!
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Цитата (peacefrog, 24/01/2015 - 03:15:53):Мне что-то этот синьор Гонсалес и раньше не особо нравился.

Мне если честно тоже. 21грамм и Сука-любовь не очень впечатлило, поэтому так разителен контраст с Бёрдменом. Нортон играет сам себя, его режиссеры не любят, но он молод, у него все еще впереди. А тут рассказ об ЭГО, о последнем "всплеске", о попытке оставить после себя, что то, кроме "птицы".

Очень похожа судьба Бёрдмена и Китона кстати.

А в целом Гонсалесу, удалось раскрыть характеры 6 людей, их мотивы, их страхи. У всех получилось войти в ритм фильма, у всех подчеркиваю. Любецки тут больше всех постарался. Но ведь, без невероятного усилия режиссера и всей группы, врядли бы получилось снимать 15 минутные эпизоды одним кадром. Это требует театральной подготовки к дублю. Поэтому закулисье театра, там гармонично слилось с постановкой действий в кадре. Ты как будто свидетель. Камера на уровне лица, все время рядом, поворачивается на звук, как будто это ты сам. Все это надо было рассчитать, спланировать, поставить, а это заслуга режиссера. Ну и текст, диалоги, не к чему придраться, все по существу, есть смешные моменты, натянутых не нужных диалогов нет.



Этот фильм, прямо четко ложиться, в продолжение Одержимости про барабанщика. Такое вот Нью Йоркское закулисье.✊
29 октября 2015, 01:18 Ответить
belkadura 29 октября 2015, 01:18
Спектакль... Очень понравился! И правда, длинные сцены, диалоги - всё на одном дыхании! Последний фильм, снятый в той же манере и сильно меня впечатливший - это "август" с Мерил Стрип.
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Цитата (Comon, 22/01/2015 - 23:26:31):Лучшая Камера



Сто процентов! Ему Оскара дадут, если не мудаки, за операторскую работу..
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 2 ноября 2015, 01:19
ВОТ ОНО !!!! ✊
2 ноября 2015, 01:19 Ответить
Ирина Ссорина 3 августа 2017, 08:01
Как мы оказались здесь?

Вы знаете как они это делают? Нет, правда, как рекламщики умудряются сделать такой трейлер, что в процессе просмотра фильма ты периодически проверяешь свой билет, номер зала и реакцию публики? Ты видишь тех же актёров, похожий сюжет, но улавливаешь абсолютно другой посыл и находишь иной смысл — и если находишь, это уже хорошо! В «Бёрдмэне» А.Г. Иньярриту смысл есть и он значительно глубже, чем можно было ожидать от кино о супергерое. Признаться, я действительно считала, что иду смотреть на чудеса, бдыщбдыщ и всевозможные невероятности, однако Китон и Нортон заставили меня пережить целую гамму чувств.

Итак, Ригган Томсон некогда был знаменитым, сейчас же от былой славы почти ничего не осталось. Но он не ищет простых путей и не снимается в четвёртой-пятой-двадцать девятой части об одном герое, он хочет доказать всем, что он способен на большее и что может справиться с ролью актёра и режиссёра одновременно. Он считает, что не нужно гнаться за лайками и подписчиками, несмотря на нашу нынешнюю продвинутую жизнь - достаточно лишь чего-то стоить. Но при этом он идёт на отчаянные методы, ставя на карту всё. Он признаёт, что он плохой отец, но продолжает им быть. Он знает, кто должен и не должен быть в его пьесе и отбирает состав радикальными путями. Он изо дня в день прислушивается к себе и борется с собой.

​​​​​​​ А в этот момент зритель в зале — по крайней мере я — мечется между размышлениями об устройстве жизни и скукой, после надрывного хохота тут же начинает зевать и практически все два часа непрерывно грустит. Такое кино не может нравится всем. Не каждый способен отдаться всепоглощающей печали и вовремя, вместе с главным героем, увидеть свет, почувствовать в своих волосах порывы ветра и расправить крылья. Готова ли я? Я не знаю. Но уже сутки в моей голове нескончаемой пластинкой крутится вопрос: «Так ты получил от этой жизни то, о чём мечтал?»
3 августа 2017, 08:01 Ответить
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