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Фильмография
Энтони Конечни
Anthony Konechny
Киноафиша
Персоны
Энтони Конечни
Энтони Конечни
Anthony Konechny
Дата рождения
23 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Биография Энтони Конечни
Родился 23 сентября 1978 года. Ванкувер, Канада.
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Популярные фильмы
7.8
Почти человек
(2013)
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(2013)
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(2019)
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драма, мелодрама
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Nicole / Noelle
семейный, фэнтези
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Призрак дома Бриар
The Unspoken
триллер
2015, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Почти человек
драма, криминал, фантастика
2013, США
7.5
Ведьмы Ист-Энда
драма, фэнтези, мелодрама
2013, США
Trinity
триллер
, США
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