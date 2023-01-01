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Астерикс: Земля Богов
Астерикс: Земля Богов, 2014: актеры и роли
Asterix: Le Domain de Dievx
Астерикс: Земля Богов
2014 / Франция
Трейлер
7.8
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54
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Астерикс: Земля Богов, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Александр Астье
Alexandre Astier
Луис Клиши
Louis Clichy
В ролях
Роже Карель
Roger Carel
Лионель Астье
Lionnel Astier
Серж Папагалли
Serge Papagalli
Франсуа Морель
François Morel
Эли Семун
Elie Semoun
Гийом Бриа
Guillaume Briat
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