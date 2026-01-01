О персоне
Фильмография
Лоран Дойч
Lorànt Deutsch
Лоран Дойч
Lorànt Deutsch
Дата рождения
27 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Рост
169 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Астерикс: Земля Богов
(2014)
6.6
Любовники Кафе де Флор
(2006)
6.6
Закон
(2014)
Фильмография Лоран Дойч
Актер
13
Обещание
драма, криминал, мини-сериал
2021, Франция
7.4
Астерикс: Земля Богов
Asterix: Le Domain de Dievx
анимация, приключения
2014, Франция
6.6
Закон
La loi, le combat d'une femme pour toutes les femmes
драма, исторический
2014, Франция
6.4
Волшебный лес
Le jour des corneilles
анимация
2012, Франция
6.4
Ученик Санты
Santa's Apprentice
анимация, комедия, семейный
2010, Австралия / Франция / Ирландия
5.3
Макс и его компания
Max & Co
семейный, приключения, анимация
2007, Швейцария / Бельгия / Франция / Великобритания
4.8
Жан де Лафонтен — вызов судьбе
Jean de La Fontaine — Le defi
биография, исторический
2007, Франция
6.5
Астерикс и Викинги
Asterix et les Vikings
приключения, анимация, комедия, семейный
2006, Франция / Дания
6.1
Время перьевых ручек
Le Temps des Porte-Plumes
драма
2006, Франция
6.6
Любовники Кафе де Флор
Les amants du Flore
драма, биография
2006, Франция
4.9
Ze фильм
Ze film
комедия
2005, Франция
6
Откройте, полиция 3
Ripoux 3
комедия
2004, Франция
5.9
Семейка Роуз
Bienvenue chez les Rozes
семейный, комедия
2003, Франция
