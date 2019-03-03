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Рокка меняет мир Рокка меняет мир
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Rocca verändert die Welt

Рокка меняет мир, 2019

2019 / Германия
6.9 Оцените
14 голосов
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О фильме

11-летняя девочка Рокка — необычный ребенок. Ее мать умерла во время родов, а она всю жизнь провела с отцом-астронавтом на международной космической станции. К 11 годам Рокка научилась управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя. Но у нее есть одна большая проблема — полное отсутствие друзей. Именно поэтому отец решает отправить ее в обычную школу в Гамбурге, где она должна обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни. Впервые пойдя в школу, девочка разочаровалась в современном мире. Подростки не знают, что такое космос, сидят в инстаграме и издеваются над одноклассниками. Сможет ли Рокка изменить этот мир к лучшему?

6.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 3 марта 2019
Возраст 12+
Режиссер
Катя Бенрат
В ролях
Луна Максинер
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Мина Тандер
Фахри Огюн Ярдим
Фахри Огюн Ярдим
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рокка меняет мир 2 постера
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саундтрек фильма Рокка меняет мир
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