Рокка меняет мир, 2019

11-летняя девочка Рокка — необычный ребенок. Ее мать умерла во время родов, а она всю жизнь провела с отцом-астронавтом на международной космической станции. К 11 годам Рокка научилась управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя. Но у нее есть одна большая проблема — полное отсутствие друзей. Именно поэтому отец решает отправить ее в обычную школу в Гамбурге, где она должна обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни. Впервые пойдя в школу, девочка разочаровалась в современном мире. Подростки не знают, что такое космос, сидят в инстаграме и издеваются над одноклассниками. Сможет ли Рокка изменить этот мир к лучшему?