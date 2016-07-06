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Гарри Бардин
Гарри Бардин
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Гарри Бардин
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Дата рождения
11 сентября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Гарри Бардина
Родился 11 сентября 1941 года. Чкалов, СССР (Оренбург, Россия).
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Фильмография Гарри Бардина
Болеро 17
анимация
2018, Россия
0.0
Чебурашка
анимация, детский, семейный
2013, Япония / Россия
7.0
Гадкий утенок
анимация
2010, Россия
6.0
Чуча
анимация
1998, Россия
7.0
Серый волк & Красная шапочка
анимация, детский
1990, СССР
7.0
Брак
анимация
1987, СССР
7.0
Выкрутасы
анимация
1987, СССР
7.0
В синем море, в белой пене
анимация, короткометражный, семейный
1984, СССР
8.0
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Гарри Бардин посетит «Лендок» с мультфильмом «Слушая Бетховена»
Один из величайших советских и российских режиссёров-мультипликаторов Гарри Бардин приедет в Санкт-Петербург 15 июля, чтобы показать свой последний мультфильм «Слушая Бетховена», а заодно
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6 июля 2016 15:46
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