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Постер фильма Ведьмин ключ
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Ведьмин ключ

, 2014
Россия, Казахстан / приключения, исторический, драма / 18+
Постер фильма Ведьмин ключ

О фильме

Начало ХХ века. В дикой сибирской тайге совершает побег группа каторжан, среди которых молодой революционер Павел Нечаев. За их головы положена награда, и группа наемников под руководством жестокого Кудима немедля отправляется на их поиски. Нагнав беглецов, охотники грубо расправляются с каторжанами, но Павлу удается уйти. Спасаясь от расправы, он укрывается на прииске и знакомится с Устей, которую много лет назад пожалел и приютил хозяин прииска. Охотники находят Павла и здесь. Немая Устя проворно уводит Павла из этих мест, прихватив немного хозяйского золота. Так начинается длинный и опасный путь Павла и Усти к спасению.

В ролях

Петр Федоров
Петр Федоров
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Валерий Гришко
Валерий Гришко
Сергей Цепов
Александр Самойлов
Ерик Жолжаксынов
Ерик Жолжаксынов
Режиссер Рустам Мосафир
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Казахстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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