Начало ХХ века. В дикой сибирской тайге совершает побег группа каторжан, среди которых молодой революционер Павел Нечаев. За их головы положена награда, и группа наемников под руководством жестокого Кудима немедля отправляется на их поиски. Нагнав беглецов, охотники грубо расправляются с каторжанами, но Павлу удается уйти. Спасаясь от расправы, он укрывается на прииске и знакомится с Устей, которую много лет назад пожалел и приютил хозяин прииска. Охотники находят Павла и здесь. Немая Устя проворно уводит Павла из этих мест, прихватив немного хозяйского золота. Так начинается длинный и опасный путь Павла и Усти к спасению.

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