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Постер фильма Ты, я и лето в Тоскане
6.3
Ты, я и лето в Тоскане - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ты, я и лето в Тоскане
6.3

Ты, я и лето в Тоскане

, 2026
You, Me & Tuscany
США / комедия, мелодрама / 18+
Девушка поселяется в нежилой итальянской вилле и знакомится с ее молодым хозяином
Трейлеры
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Постер фильма Ты, я и лето в Тоскане
6.3
Пойду 0
Не пойду 0
Ты, я и лето в Тоскане - Трейлер
Ты, я и лето в Тоскане  Трейлер

О фильме

Необдуманное решение Анны поселиться в нежилой тосканской вилле, принадлежащей мужчине, которого она едва знает, приводит ее в совершенно новый мир приключений, лжи и любви.

В ролях

Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж
Michael
Холли Бэйли
Холли Бэйли
Anna
Марко Калвани
Lorenzo
Стефания Казини
Стефания Казини
Nonna Alessia
Лоренцо де Мур
Matteo
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Gabriella
Азиза Скотт
Claire
Desirèe Pöpper
Isabella
Стелла Пеколло
Francesca
Паоло Сассанелли
Vincenzo
Tommaso Cassissa
Enzo
Giulia Agosta
Режиссер Кэт Койро
Сценарист Райан Ингл, Kristin Engle
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 7 апреля 2026
Премьера в мире 7 апреля 2026
Дата выхода
9 апреля 2026 Австралия PG
14 мая 2026 Аргентина ATP
9 апреля 2026 Бахрейн
11 июня 2026 Бразилия 12
10 апреля 2026 Великобритания 12A
9 апреля 2026 Гватемала
6 августа 2026 Германия 12
10 апреля 2026 Ирландия 12A
7 августа 2026 Испания
11 июня 2026 Италия
9 апреля 2026 Казахстан 12+
9 апреля 2026 Кыргызстан 12+
21 мая 2026 Мексика B
16 апреля 2026 Молдавия AP 12
9 апреля 2026 Нидерланды 12
9 апреля 2026 ОАЭ 18TC
9 апреля 2026 Панама
14 мая 2026 Перу
17 апреля 2026 Румыния
10 апреля 2026 США PG-13
16 апреля 2026 Сербия o.A.
9 апреля 2026 Узбекистан
9 апреля 2026 Украина
10 апреля 2026 Финляндия
12 августа 2026 Франция
16 апреля 2026 Черногория o.A.
14 мая 2026 Чили TE
10 апреля 2026 ЮАР
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $22 265 084
Производство Universal Pictures, Will Packer Productions
Другие названия
You, Me & Tuscany, Tu, yo & la Toscana, Toi, moi et la Toscane, Ты, я и лето в Тоскане, Du, jag & Toscana, Eu & Você na Toscana, Italiana, Italianna, Sen, Ben ve Toscana, Te, Én & Toszkána, Ti, jaz & Toskana, Toskana, ti i ja, Tra amore e inganni, Tu e Eu na Toscânia, Tu, eu și Toscana, Tú, yo & la Toscana, You, Me & Italy, Εγω, εσυ & η τοσκανη, You, Me and Tuscany, Ты, я и Тоскана, Tu e Eu na Toscana, Eu e Você na Toscana

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ты, я и лето в Тоскане - Трейлер
Ты, я и лето в Тоскане Трейлер
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Отзывы о фильме

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