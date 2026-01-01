Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vedmin klyuch
Kinoafisha Films Vedmin klyuch

Vedmin klyuch

, 2014
Russia, Kazakhstan / Adventure, History, Drama / 18+
Poster of Vedmin klyuch

Cast

Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Valeriy Grishko
Valeriy Grishko
Sergey Tsepov
Aleksandr Samoilov
Yerik Zholzhaksynov
Yerik Zholzhaksynov
Director Rustam Mosafir
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Kazakhstan
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2014

Film rating

0.0
Rate 2 votes
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Vedmin klyuch

Begletsy
Begletsy Thriller, Adventure
2014, Russia / Kazakhstan
5.0
Dawn of the Great Steppe
Dawn of the Great Steppe History
2022, Kazakhstan
6.0
Anna Karenina. Vronsky's story
Anna Karenina. Vronsky's story Drama, History
2017, Russia
6.0
First Time
First Time Drama, History
2017, Russia
7.0
Vakantna zhizn shef-povara
Vakantna zhizn shef-povara Drama
2015, Russia
6.0
The Scythian
The Scythian Drama, History, Fantasy
2017, Russia
6.0
Talan
Talan History
2018, Kazakhstan
0.0
The Icebreaker
The Icebreaker Drama
2016, Russia
6.0
The Duelist
The Duelist Drama
2016, Russia
6.0
Glavnyj
Glavnyj Drama, History
2015, Russia
4.0
Rodina
Rodina Drama
2015, Russia
5.0
Revenge
Revenge Drama
2006, Kazakhstan
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more