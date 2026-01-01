Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Самойлов
Aleksandr Samoilov
Александр Самойлов
Александр Самойлов
Aleksandr Samoilov
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Зимородок
(1972)
5.9
Беглецы
(2014)
0.0
Ведьмин ключ
(2014)
Фильмография Александр Самойлов
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Исторический
Приключения
Триллер
Год
Все
2014
1972
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
Ведьмин ключ
приключения, исторический, драма
2014, Россия / Казахстан
5.9
Беглецы
Begletsy
триллер, приключения
2014, Россия / Казахстан
Смотреть трейлер
6.9
Зимородок
Zimorodok
военный, детский
1972, СССР
