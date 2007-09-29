Меч чужака, 2007

История разворачивается в древней Японии. Группа войнов под предвадительством старого алхимика прибыли в страну Восходящего Солнца из далекой Поднебесной для демонстрации новинок вооружения.

Однако это только для прикрытия: они добывают ингридиенты для напитка бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последней составляющей является дитя, рождающееся раз в сто лет — храбрый мальчик-сирота, который спешит со своим верным псом через всю страну укрыться в одном из монастырей. На своем пути мальчик встречает храброго безымянного путника, владеющего искусством поединка, и предлагает ему быть сопровождающим в этом непростом пути…