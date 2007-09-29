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Меч чужака
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Sword of the Stranger / Stranger Mukoh Hadan

Меч чужака, 2007

2007 / Япония
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

История разворачивается в древней Японии. Группа войнов под предвадительством старого алхимика прибыли в страну Восходящего Солнца из далекой Поднебесной для демонстрации новинок вооружения.

Однако это только для прикрытия: они добывают ингридиенты для напитка бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последней составляющей является дитя, рождающееся раз в сто лет — храбрый мальчик-сирота, который спешит со своим верным псом через всю страну укрыться в одном из монастырей. На своем пути мальчик встречает храброго безымянного путника, владеющего искусством поединка, и предлагает ему быть сопровождающим в этом непростом пути…

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 сентября 2007
Режиссер
Андо Масахиро
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Меч чужака 2 постера
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