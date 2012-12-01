Новогодняя жена, 2012

Действие романтической комедии начинается незадолго до Нового Года. Даша – сотрудник салона сотовой связи. Девушка встречается с женатым мужчиной, который постоянно обещает уйти от жены, но ничего не предпринимает. Максим работает курьером и живет со Светой, которую считает своей второй половинкой.

Однажды вечером жизни главных героев пересекаются. Даша начинает понимать, что ее используют, и ей никогда не избавиться от статуса любовницы. А Максим внезапно узнает, что его девушка уходит к другому. На следующее утро после встречи молодые люди проснутся в одной постели. Они решат, что это знак судьбы. И все, что останется сделать – следовать подсказкам Вселенной. Главные герои отправляются в ЗАГС, ничего не зная друг о друге. У них есть месяц, чтобы понять – был ли их выбор правильным, или стоит отменить свадьбу, пока еще не поздно.