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Новогодняя жена Новогодняя жена
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New Year's wife

Новогодняя жена, 2012

2012 / Россия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие романтической комедии начинается незадолго до Нового Года. Даша – сотрудник салона сотовой связи. Девушка встречается с женатым мужчиной, который постоянно обещает уйти от жены, но ничего не предпринимает. Максим работает курьером и живет со Светой, которую считает своей второй половинкой.

Однажды вечером жизни главных героев пересекаются. Даша начинает понимать, что ее используют, и ей никогда не избавиться от статуса любовницы. А Максим внезапно узнает, что его девушка уходит к другому. На следующее утро после встречи молодые люди проснутся в одной постели. Они решат, что это знак судьбы. И все, что останется сделать – следовать подсказкам Вселенной. Главные герои отправляются в ЗАГС, ничего не зная друг о друге. У них есть месяц, чтобы понять – был ли их выбор правильным, или стоит отменить свадьбу, пока еще не поздно.

  • Комедия снималась специально для телевидения.
  • Премьера состоялась после празднования Нового Года. Она вышла на экраны 2 января 2013 года, а уже через пару месяцев выпустили релиз на DVD.
  • В одном из эпизодов мы видим главный приз парижской выставки. Он представляет собой макет монумента Матери-Покровительницы. На самом деле этот памятник находится в исторический части Чебоксар и считается символом столицы республики. Высота монумента вместе с постаментом составляет 46 метров. Располагается он на холме, и ведут к нему 99 ступенек.
  • У главной героини – Даши – есть собственное средство от всех невзгод. Она называет обычные конфеты «помогайками» и предлагает есть их в любой сложной ситуации. Когда она протягивает Максиму очередную «помогайку» в одном из эпизодов, в руке у нее находится «Белочка». А в следующем дубле это уже «Мишка на Севере». Через кадр мы вновь видим «Белочку».
  • Возрастное ограничение этой ленты – 16+.
  • Режиссер Светлана Музыченко кроме этой картины сняла только одну мелодраму – «Любовь не приходит одна». Также на ее счету 2 мини-сериала и одна историческая лента.
  • Существует книга авторства Екатерины Романовой с одноименным названием». Однако она не имеет отношения к художественному фильму и рассказывает совершенно другую историю.
  • В фильме показана атмосфера главного зимнего праздника. Главные герои готовятся к Новому Году, оформляют квартиру. К тому же, здесь мы увидим корпоратив, Снегурочку и Деда Мороза.
  • В разных сценах снег то появляется, то исчезает. Например, в начале фильма, когда Максим идет к мусорному баку, видно, что его нет совсем. Отсутствует снег и в лесу, куда друзья отправляются, чтобы пожарить шашлык. Но уже через несколько кадров, когда Максим возвращается в город, он идет по заснеженным улицам.
  • Исполнитель главной мужской роли – Сергей Перегудов – родился 6 октября. А 7 октября день рождения празднует Владимир Путин.

Даша и Максим случайно познакомились на одной из тусовок. Утром они просыпаются вместе. Молодые люди решают, что это знак свыше и им сразу же нужно серьезно строить свои взаимоотношения. А это означает скорую свадьбу, поэтому парочка подает документы в ЗАГС. Церемония назначена через месяц, и за это время герои должны внимательнее присмотреться друг к другу и понять, не ошиблись ли они в своем выборе.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 декабря 2012
Премьера в мире 1 декабря 2012
Возраст 16+
Режиссер
Светлана Музыченко
В ролях
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Алена Яковлева
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Все актеры и съемочная группа
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Новогодняя жена
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2 декабря 2021 16:30
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