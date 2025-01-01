Меню
Цитаты из фильма Окулус

Цитаты из фильма Окулус

Alan Russell Я встретил своих демонов, и их много. Я видел дьявола — и это я.
Kaylie Russell [после того, как зеркало было обнаружено] Снова здравствуй! Должна быть голодна.
Kaylie Russell Я нашла его!
Tim Russell Что ты имеешь в виду?
Kaylie Russell У нас всего несколько дней.
Tim Russell Несколько дней на что?
Kaylie Russell Чтобы сдержать обещание. И убить его.
Tim Russell Слушай, Кейли, ты с этим справишься, я справился. Хочешь реабилитировать имя семьи? Тебе не нужно делать это ради мамы и папы; тебе нужно сделать это только для себя.
Kaylie Russell О! Тебя там хорошо так обработали, да? Когда тебя заперли, ты была вполне нормальной. Тебе пришлось свихнуться, чтобы выбраться.
Tim Russell Это было зеркало!
Kaylie Russell Следующий случай — Элис Карден из Лейк-Дженевы, Висконсин, 1943 год. Соседи слышали шумы и громкие удары из дома. Полиция обнаружила детей, утонувших в запертой цистерне. Сама Элис была найдена в детской, обе её ноги полностью раздроблены. Левая рука сломана в четырёх местах, а шесть рёбер раздроблены. В правой руке у неё большой молоток, которым она ломала собственные кости. Её нашли как раз в тот момент, когда она собиралась взяться за череп. Правда, правая рука осталась целой — ей нужна была, чтобы держать молоток.
Kaylie Russell След начинается в Лондоне, в 1754 году. Филип Лассер, 17-й граф Лестера, приобрёл зеркало и повесил его над камином, а в 1755-м Филип Лассера нашли в большом камине, сгоревшим до неузнаваемости.
Kaylie Russell Следующим известным владельцем был американский железнодорожный магнат по имени Роберт Клэнси, 1864 год. Клэнси, судя по всему, весил более 300 фунтов. На самом деле, учась в университете в Коннектикуте, его прозвали «Южный кит Уиндема». Он повесил зеркало в своем бальном зале в Атланте. Позже в том же году Роберт Клэнси был сфотографирован местной газетой, и, ну, он похудел на пару фунтов. Его некролог вышел через несколько недель. Причина смерти не указана. К сожалению, он, его имение и зеркало, предположительно, были уничтожены во время похода Шермана к океану в 1865 году.
Kaylie Russell Следующий случай — Мэри О’Коннор, 1904 год. Она повесила зеркало в своей личной ванной. Две недели спустя ее племянница Беатрис нашла Мэри мертвой в ванне. И теперь, внимание, официальный отчет коронера называет причиной смерти обезвоживание.
Kaylie Russell Происхождение Лазерного Стекла неизвестно. Так что я не могу рассказать полную историю.
Kaylie Russell После этого зеркало теряется, чтобы снова появиться в Новой Англии начала XX века.
