Следующим известным владельцем был американский железнодорожный магнат по имени Роберт Клэнси, 1864 год. Клэнси, судя по всему, весил более 300 фунтов. На самом деле, учась в университете в Коннектикуте, его прозвали «Южный кит Уиндема». Он повесил зеркало в своем бальном зале в Атланте. Позже в том же году Роберт Клэнси был сфотографирован местной газетой, и, ну, он похудел на пару фунтов. Его некролог вышел через несколько недель. Причина смерти не указана. К сожалению, он, его имение и зеркало, предположительно, были уничтожены во время похода Шермана к океану в 1865 году.