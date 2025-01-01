Kaylie RussellСледующий случай — Элис Карден из Лейк-Дженевы, Висконсин, 1943 год. Соседи слышали шумы и громкие удары из дома. Полиция обнаружила детей, утонувших в запертой цистерне. Сама Элис была найдена в детской, обе её ноги полностью раздроблены. Левая рука сломана в четырёх местах, а шесть рёбер раздроблены. В правой руке у неё большой молоток, которым она ломала собственные кости. Её нашли как раз в тот момент, когда она собиралась взяться за череп. Правда, правая рука осталась целой — ей нужна была, чтобы держать молоток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaylie RussellСлед начинается в Лондоне, в 1754 году. Филип Лассер, 17-й граф Лестера, приобрёл зеркало и повесил его над камином, а в 1755-м Филип Лассера нашли в большом камине, сгоревшим до неузнаваемости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaylie RussellСледующим известным владельцем был американский железнодорожный магнат по имени Роберт Клэнси, 1864 год. Клэнси, судя по всему, весил более 300 фунтов. На самом деле, учась в университете в Коннектикуте, его прозвали «Южный кит Уиндема». Он повесил зеркало в своем бальном зале в Атланте. Позже в том же году Роберт Клэнси был сфотографирован местной газетой, и, ну, он похудел на пару фунтов. Его некролог вышел через несколько недель. Причина смерти не указана. К сожалению, он, его имение и зеркало, предположительно, были уничтожены во время похода Шермана к океану в 1865 году.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaylie RussellСледующий случай — Мэри О’Коннор, 1904 год. Она повесила зеркало в своей личной ванной. Две недели спустя ее племянница Беатрис нашла Мэри мертвой в ванне. И теперь, внимание, официальный отчет коронера называет причиной смерти обезвоживание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaylie RussellПроисхождение Лазерного Стекла неизвестно. Так что я не могу рассказать полную историю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaylie RussellПосле этого зеркало теряется, чтобы снова появиться в Новой Англии начала XX века.