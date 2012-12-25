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Дублер

Dublyor 18+
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О фильме

Востребованный актер и шоумен Игорь Успенский едва выдерживает свой напряженный график: ему в буквальном смысле нужно бывать в нескольких местах одновременно – на съемках, концертах, тусовках и корпоративах. Не добавляет свободного времени и подготовка к премии “Человек года”, ведь за приз Успенскому приходится конкурировать не с кем-нибудь, а с самым любимым певцом страны Михаилом Стасовым. Решение приходит неожиданно после знакомства Игоря с подмосковным массажистом Севой, как две капли воды похожим на нашего героя.

  • Для Александра Реввы роли Игоря Успенского, Михаила Стасова и массажиста Севы стали первой большой работой в кино: до этого Ревва снимался в эпизодах фильмов и сериалов, а также озвучивал мультфильмы.
  • Комедия стала первой полнометражной работой режиссера Евгения Абызова. До этого фильма Абызов успел снять короткометражную новеллу для альманаха “Мамы” (2012) студии Enjoy Movies, которая занималась также производством “Дублера”.
  • Бюджет фильма составил 60 миллионов рублей.
  • Хотя в начальных титрах можно увидеть дисклеймер о том, что “все совпадения случайны”, популярный певец Стас Михайлов подал судебный иск против студии Enjoy Movies, компаний “Центр Идея” и “Каро-Фильм”, а также телеканала НТВ за использование своего образа без его согласия. В итоге фильм был запрещен к показу в Украине, но требование о компенсации морального ущерба было отклонено.

Главный герой нашей истории – успешный актер, звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский. Его жизнь – сплошные съемки, концерты, презентации, корпоративы, интервью и светские тусовки. Он вынужден «крутиться» день и ночь, у него нет выходных и праздников. А его очаровательная жена и прекрасная дочка видят его в лучшем случае поздно ночью, когда он приезжает домой, чтобы поспать хотя бы пару часов. Но все труды не проходят даром. Игорь очень популярен и однажды его кандидатуру выдвигают на премию «Человек года» - теперь ему нужно еще больше времени, чтобы победить главного конкурента – певца Михаил Стасов, главные хиты которого свели с ума всех женщин России…

В подмосковном городе живет Сева, человек, чрезвычайно похожий на Игоря Успенского. Он работает массажистом в салоне красоты, живет вдвоем с собакой по имени Сергей Валерьевич, абсолютно доволен своей жизнью и не признает сходства со звездой. Однажды директор салона убеждает Севу сняться в рекламном ролике, где САМ Игорь Успенский (конечно, изображаемый Севой) делает массаж клиентам салона. Ролик оказывается в интернете - так о своем двойнике узнает Успенский. Понимая, что времени ни на что не хватает, Успенский решает не подавать в суд на салон, а предложить Севе стать своим Дублером. Тому лишь нужно посетить несколько корпоративов и светских тусовок в образе Игоря Успенского. Сева принимает предложение и… попадает в незнакомый мир шоу-бизнеса, где его ждут невероятные приключения…

Дублер - трейлер
Дублер  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 25 декабря 2012
Дата выхода
25 декабря 2012 Россия КароПрокат 16+
10 января 2013 Беларусь
10 января 2013 Казахстан
29 декабря 2012 США
10 января 2013 Украина
Бюджет 60 000 000 RUR
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Dublyor, Double, Dublant, Dubleris, Dublieris, Дублер, Дублёр
Режиссер
Евгений Абызов
Евгений Абызов
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Александра Кимаева
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 30 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3224 В жанре «комедия»  876 В фильмах России  482
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