Главный герой нашей истории – успешный актер, звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский. Его жизнь – сплошные съемки, концерты, презентации, корпоративы, интервью и светские тусовки. Он вынужден «крутиться» день и ночь, у него нет выходных и праздников. А его очаровательная жена и прекрасная дочка видят его в лучшем случае поздно ночью, когда он приезжает домой, чтобы поспать хотя бы пару часов. Но все труды не проходят даром. Игорь очень популярен и однажды его кандидатуру выдвигают на премию «Человек года» - теперь ему нужно еще больше времени, чтобы победить главного конкурента – певца Михаил Стасов, главные хиты которого свели с ума всех женщин России…

В подмосковном городе живет Сева, человек, чрезвычайно похожий на Игоря Успенского. Он работает массажистом в салоне красоты, живет вдвоем с собакой по имени Сергей Валерьевич, абсолютно доволен своей жизнью и не признает сходства со звездой. Однажды директор салона убеждает Севу сняться в рекламном ролике, где САМ Игорь Успенский (конечно, изображаемый Севой) делает массаж клиентам салона. Ролик оказывается в интернете - так о своем двойнике узнает Успенский. Понимая, что времени ни на что не хватает, Успенский решает не подавать в суд на салон, а предложить Севе стать своим Дублером. Тому лишь нужно посетить несколько корпоративов и светских тусовок в образе Игоря Успенского. Сева принимает предложение и… попадает в незнакомый мир шоу-бизнеса, где его ждут невероятные приключения…