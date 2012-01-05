Моя безумная семья, 2011

Родителей не выбирают! Но что делать, если после знакомства с твоими домочадцами подружки уходят навсегда? А тут появляется девушка мечты и настает время знакомить ее с семьей! Наш герой находит оригинальный выход: нанимает актеров из рекламного ролика, чтобы те сыграли его семью. Однако идеальный план выходит из-под контроля, ситуация накаляется и наш герой вынужден идти на крайние меры, чтобы не потерять любимую девушку и свою семью.