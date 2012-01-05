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Моя безумная семья Моя безумная семья
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Моя безумная семья, 2011

2011 / Россия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Факты О фильме

В основе сюжета картины лежит оригинальный американский сценарий из портфеля Fox International Productions.

Родителей не выбирают! Но что делать, если после знакомства с твоими домочадцами подружки уходят навсегда? А тут появляется девушка мечты и настает время знакомить ее с семьей! Наш герой находит оригинальный выход: нанимает актеров из рекламного ролика, чтобы те сыграли его семью. Однако идеальный план выходит из-под контроля, ситуация накаляется и наш герой вынужден идти на крайние меры, чтобы не потерять любимую девушку и свою семью.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 5 января 2012
Премьера в мире 5 января 2012
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Андрей Ургант
Андрей Ургант
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Постер фильма Моя безумная семья 1 постер
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