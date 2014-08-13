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Тайна четырех принцесс - трейлер
Киноафиша Трейлеры Тайна четырех принцесс. Трейлер

Тайна четырех принцесс. Трейлер

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Дата публикации: 13 августа 2014
Тайна четырех принцесс – В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и не очень богат, а если точнее практически беден, и жители царства-государства звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей – молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в человеческом облике – с полночи до трех утра.
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5.0 Тайна четырех принцесс
Тайна четырех принцесс фэнтези, комедия, 2014, Россия
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