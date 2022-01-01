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Повар на колесах
Повар на колесах, 2014: актеры и роли
Chef
Повар на колесах
2014 / США
Трейлер
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Повар на колесах, 2014: актеры и роли
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Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
София Вергара
Sofia Vergara
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Джон Фавро
Jon Favreau
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
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