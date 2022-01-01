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Повар на колесах Повар на колесах
Киноафиша Фильмы Повар на колесах Повар на колесах, 2014: актеры и роли
Chef Повар на колесах 2014 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Повар на колесах, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson София Вергара София Вергара Sofia Vergara Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale
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