Ramsey MichelЯ думал, что история про нас с тобой, как будто мы зарываем топор войны, зайдёт. Бронь отменена. Главное — ты просто жги на кухне. А пока шлёпай мне в твиттер, где бы ты ни был, я прилечу. Ладно? Потому что эта хр#нь классная. Вкусная. Деликосо. Много вкусно...
[уходит]
MartinЭй, Хемет, ты много болтал, а в морду так и не дал. Ну и чё этот ублюдок сказал, а?
Carl CasperМне кажется, этот ублюдок — наш новый партнёр!
Carl Casper[взволнованно читает рецензию Рамзи Мишеля]«Голуаз: Всегда рады угодить. Десять лет назад мне посчастливилось отобедать в откровенном майамском бистро шефа Каспера — Marrow. Смелость и свежесть этого голоса в кулинарном мире напомнили мне, почему я пишу о еде не просто так. Почти невозможно отделить моё восхищение шефом Каспером и то, как он меня вдохновил, от моих ожиданий, когда я сел за стол недавно обновленного брентвудского французского заведения Gauloises. О, как же изменились времена.»
Carl Casper[не очень воодушевлённо]«За последнее десятилетие Карл Каспер каким-то образом превратился из самого дерзкого шефа Майами в навязчивую тётю, которая при каждом встречном дарит пять долларов в надежде, что её полюбят, но вместо этого заставляет отшатнуться от её душного объятия, грозящего задушить тебя в её обвисших, влажных складках. Фирменная закуска, чтобы впечатлить посетителей загородного клуба на бранче, — это яйцо с икрой. Запечённое яйцо с ложечкой икры — повод для шефа взять с нас лишние деньги за свою неуверенность и отсутствие фантазии. Карла Каспера лучше всего описывает первый кусок его навязчивого, но каким-то чудом при этом неважного шоколадного лавового кекса. Каспер даже не осмелился недопечь кекс, отчего тот лишён своего фирменного расплавленного центра. Этот жалкий десерт — символ разочаровывающей новой главы Карла Каспера. Его драматическое... прибавление в весе можно объяснить лишь тем, что он, должно быть, ест всю еду, возвращённую на кухню. Две звезды.»
Carl Casper[передают кукурузный крахмал]Хочешь? Вот, это как детская присыпка. Охлади яйца... Приятно, да?
Carl Casper[Разговор с Ramsey Michel]Я не назойливый. Я не нуждаюсь. Мне всё равно, что ты думаешь. Ты не доберёшься до меня. Я не нуждаюсь! Шоколадный лавовый торт — это не просто недопечённый шоколадный кекс. Это не то, что делает центр расплавленным. Ты берёшь замороженный цилиндр ганаша и кладёшь его в креманку, чтобы по мере полного пропекания внешнего слоя внутри становится расплавленным!
Carl Casper[Carl Casper grabs and crushes a chocolate lava cake to show the center]Это расплавленное, видишь? Это f###### расплавлено, ты a######! А ты ничего не делаешь. Что ты делаешь? Ты сидишь, ешь и выплёвываешь эти слова обратно. Чтобы люди смеялись. Знаешь, как тяжело мне работать ради этого s####? Знаешь, как тяжело работает весь мой персонал? Какие жертвы я приношу, чтобы сделать тебя счастливым, а затем ты просто нагло f###### s#### на мою работу?
Carl CasperОн думал, что ты закроешь его f###### ресторан! Ты a######! А что ты делаешь? Ты просто пишешь s#### к... ты просто придумываешь чепуху! Это было расплавлено! Это f###### расплавлено! a######! До меня тебе не достучаться.
MarvinЯ не хочу, чтобы ты думал, что потому что ты был с Инес и вы спали вместе, а я был с ней — у нас было что-то — сначала я с ней, потом ты, а потом, может, я с ней переспал. Я даже не понимаю, что у нас произошло. Я как-то приезжал в Лос-Анджелес на игру Клипперс — мы немного выпили, потом пошли в Islands. И, кажется, она тогда...
Carl CasperМне кажется, у меня была ужасная неделя. Я потерял работу, опозорился в интернете, развёлся, я старый, у меня нет денег. Я живу в говённой квартирке в Венеции. Но знаешь, что меня реально бесит? То, что я в офисе бывшей жены её бывшего мужа и прошу у него чёртову услугу, а он только издевается надо мной.
Carl CasperКарл Каспер, Мартин: [поёт] Эй, детка, я горяч, словно печь, Мне нужна любовь, И, детка, я больше не могу сдерживаться, Это чувство становится всё сильнее и сильнее, Когда я его ощущаю, мне нужно сексуальное исцеление, Сексуальное исцеление — это хорошо для меня, Оно заставляет меня чувствовать себя отлично, Помогает освободить разум...
JenТы угрожаешь им адвокатами, и это только подогревает историю, которая и так уже на слуху. Потом неделя заголовков в прессе. А потом этот кулинарный критик начинает без перерыва вести новые блоги о тебе. И все это подхватывают, а подхваченные заголовки подхватывают друг у друга. Знаешь, это просто невероятно.