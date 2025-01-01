Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Повар на колесах Цитаты из фильма Повар на колесах

Цитаты из фильма Повар на колесах

Carl Casper Возможно, я не во всём хорош в этой жизни, но в этом я мастер. Мне удаётся трогать жизни людей своим делом, и я хочу поделиться этим с тобой.
[сокращённая версия трейлера]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Вот держи, малыш.
[протягивает Перси бутылку пива]
Percy Ты уверен? Это пиво?
Martin Нет, конечно нет, я бы никогда не дал тебе пиво. Это *cerveza*.
Percy Мне 10, мне нельзя пиво.
Martin Тебе не 10! Ты кухонный работник, у кухонного работника нет возраста.
Percy Пап?
Carl Casper Можешь отпить чуть-чуть.
[Перси отпивает из бутылки и морщится от отвращения]
Carl Casper А? Как моча, да?
Percy Хуже!
Carl Casper Запомни это, когда друзья будут угощать тебя пивом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riva Слушай, если бы ты купил билеты на «Стоунз», а Джаггер не сыграл «Satisfaction», как бы ты себя чувствовал? Ты был бы доволен?
Carl Casper Нет.
Riva Нет! Ты бы сжёг это место до чёрта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Percy Где мы?
Inez Это Маленькая Гавана.
Percy Как в Grand Theft Auto?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Ramsey Michel Я думал, что история про нас с тобой, как будто мы зарываем топор войны, зайдёт. Бронь отменена. Главное — ты просто жги на кухне. А пока шлёпай мне в твиттер, где бы ты ни был, я прилечу. Ладно? Потому что эта хр#нь классная. Вкусная. Деликосо. Много вкусно...
[уходит]
Martin Эй, Хемет, ты много болтал, а в морду так и не дал. Ну и чё этот ублюдок сказал, а?
Carl Casper Мне кажется, этот ублюдок — наш новый партнёр!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Я как кот, играющий на пианино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Percy Пап?
Carl Casper Да.
Percy У тебя 1653 новых подписчика с прошлой ночи.
Carl Casper О, это хорошо?
Percy Это просто потрясающе.
Carl Casper Отлично. А что это значит?
Percy Это значит, что 1653 человека читают твою ленту в Твиттере.
Carl Casper Ага. Я думал, это как переписка по смс.
Percy Ты что-нибудь публиковал с прошлой ночи?
Carl Casper Нет.
Percy Ты уверен?
Carl Casper Да, я просто отправил личное сообщение одному человеку.
Percy Кому?
Carl Casper Тому с**а кулинарному критику.
Percy Личные сообщения можно отправлять только тем, кто на тебя подписан. Думаю, ты мог случайно опубликовать это публично.
Carl Casper Нет, он написал гадость про меня, я нажал «ответить» и мне разрешило отправить ему сообщение.
Percy Папа, ответы видны всем. Все могут их прочитать. И, похоже, он сделал ретвит всем своим 123845 подписчикам. И он ответил.
Carl Casper Что он сказал?
Percy Думаю, мне не стоит это читать.
Carl Casper Просто... прочитай мне, пожалуйста. Прочитай... ответ.
Percy [вздыхает] «@ШефКарлКаспер, я бы лучше позволил тебе сесть мне на лицо после бодрой прогулки в тёплый день, чем снова терпеть этот чёртов лавовый пирог.»
Carl Casper Он мне это написал?
Percy Он написал это всем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Percy [создаёт аккаунт в Твиттере для Карла] Хорошо. Какое имя пользователя хочешь?
Carl Casper Карл.
Percy Нельзя просто "Карл". Должно быть "собачка" что-то.
Carl Casper Собачка Карл Каспер.
Percy Собачка Карл Каспер. Уже занято.
Carl Casper Кто-то занял моё имя?
Percy Собачка Шеф Карл Каспер? Как тебе?
Carl Casper Да, нормально.
Percy Собачка Шеф Карл Каспер.
Carl Casper Это для секса?
Percy Фу. Нет. Ты ради этого это делаешь?
Carl Casper Нет, не ради этого. Кто-то написал гадость. Хочу посмотреть, что именно.
Percy Хорошо. О, чёрт.
Carl Casper Эй! Так разговаривать нельзя. Мне всё равно, что мамы нет. Не хочу, чтобы ты тут ругался.
Percy Этот отзыв стал вирусным.
Carl Casper Что это значит?
Percy Значит, его все подхватили и ретвитнули.
Carl Casper Значит, все эти люди прочитали отзыв?
Percy Да.
Carl Casper О, чёрт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Percy Что ты делаешь?
Martin Чувак, я чуть кукурузного крахмала на яйца нанёс. Тут слишком влажно.
Percy Пап, просыпайся. Мартин кукурузный крахмал на яйца наносит.
Carl Casper [передаёт кукурузный крахмал] Хочешь? Вот, это как детская присыпка. Охлади яйца... Классно, да?
Percy Класс.
Carl Casper Хорошо то, что утром можно окунуть яйца в масло и сделать пончики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Ты в тренде, братан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper [взволнованно читает рецензию Рамзи Мишеля] «Голуаз: Всегда рады угодить. Десять лет назад мне посчастливилось отобедать в откровенном майамском бистро шефа Каспера — Marrow. Смелость и свежесть этого голоса в кулинарном мире напомнили мне, почему я пишу о еде не просто так. Почти невозможно отделить моё восхищение шефом Каспером и то, как он меня вдохновил, от моих ожиданий, когда я сел за стол недавно обновленного брентвудского французского заведения Gauloises. О, как же изменились времена.»
Carl Casper [не очень воодушевлённо] «За последнее десятилетие Карл Каспер каким-то образом превратился из самого дерзкого шефа Майами в навязчивую тётю, которая при каждом встречном дарит пять долларов в надежде, что её полюбят, но вместо этого заставляет отшатнуться от её душного объятия, грозящего задушить тебя в её обвисших, влажных складках. Фирменная закуска, чтобы впечатлить посетителей загородного клуба на бранче, — это яйцо с икрой. Запечённое яйцо с ложечкой икры — повод для шефа взять с нас лишние деньги за свою неуверенность и отсутствие фантазии. Карла Каспера лучше всего описывает первый кусок его навязчивого, но каким-то чудом при этом неважного шоколадного лавового кекса. Каспер даже не осмелился недопечь кекс, отчего тот лишён своего фирменного расплавленного центра. Этот жалкий десерт — символ разочаровывающей новой главы Карла Каспера. Его драматическое... прибавление в весе можно объяснить лишь тем, что он, должно быть, ест всю еду, возвращённую на кухню. Две звезды.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper [передают кукурузный крахмал] Хочешь? Вот, это как детская присыпка. Охлади яйца... Приятно, да?
Percy Приятно.
Carl Casper Зато утром можно обмакнуть яйца в масло и сделать хаш-паппи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramsey Michel Ты затеял срач со *мной*. Ты шутишь? Я чернилами бочку закупаю, приятель. Что ты творишь, лезешь на меня? Я бы не стал вызывать тебя на кулинарный баттл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Чей это бекон?
Martin Что?
Martin Мне тоже надо это смотреть?
Martin Когда я узнал, лучше прижмись! Потому что идёт Папи Чуло
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Пошли вы с этим Твиттером. Давай, проваливай отсюда.
Carl Casper Почему я должен идти на х#й с этим Твиттером?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Шеф Биг Дог всю ночь на ногах готовил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Хочу сказать одну вещь. Хочу сказать одну вещь. Только одну вещь.
Riva Пойдём на кухню.
Carl Casper Хватит. Перестань хотя бы на секунду!
Riva Давайте просто…
Carl Casper Я давно хочу поговорить с этим p####.
Riva Ладно.
Carl Casper [Разговор с Ramsey Michel] Я не назойливый. Я не нуждаюсь. Мне всё равно, что ты думаешь. Ты не доберёшься до меня. Я не нуждаюсь! Шоколадный лавовый торт — это не просто недопечённый шоколадный кекс. Это не то, что делает центр расплавленным. Ты берёшь замороженный цилиндр ганаша и кладёшь его в креманку, чтобы по мере полного пропекания внешнего слоя внутри становится расплавленным!
Riva Ладно, Ладно.
Carl Casper [Carl Casper grabs and crushes a chocolate lava cake to show the center] Это расплавленное, видишь? Это f###### расплавлено, ты a######! А ты ничего не делаешь. Что ты делаешь? Ты сидишь, ешь и выплёвываешь эти слова обратно. Чтобы люди смеялись. Знаешь, как тяжело мне работать ради этого s####? Знаешь, как тяжело работает весь мой персонал? Какие жертвы я приношу, чтобы сделать тебя счастливым, а затем ты просто нагло f###### s#### на мою работу?
Riva Ладно.
Carl Casper Больно.
Riva Да.
Carl Casper Это f###### больно, когда ты пишешь эту s####! Это больно тебе.
Carl Casper [talking to Riva] .
Riva Да. Да.
Carl Casper Он думал, что ты закроешь его f###### ресторан! Ты a######! А что ты делаешь? Ты просто пишешь s#### к... ты просто придумываешь чепуху! Это было расплавлено! Это f###### расплавлено! a######! До меня тебе не достучаться.
Riva Ладно, ладно.
Carl Casper Ты до меня не доберёшься!
Riva Ладно, Карл.
Carl Casper Ему до меня не достучаться!
Riva Нет, ему не удастся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Почему я должен еб#ть Твиттер?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Я думал, это дерьмо живёт в интернете вечно.
Jen Так и есть, но там столько новостей, всё так быстро и столько шума, что никто ничего не помнит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Мы отлично провели время.
Molly Да, мы отлично провели время. А теперь тебе пора идти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marvin Речь идет о белом грузовике '88 Chevy Grumman. Это чистый холст для твоих мечтаний. Я попрошу их перегнать его.
Carl Casper Спасибо.
Marvin Не благодарь меня, пока не увидишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marvin Я не хочу, чтобы ты думал, что потому что ты был с Инес и вы спали вместе, а я был с ней — у нас было что-то — сначала я с ней, потом ты, а потом, может, я с ней переспал. Я даже не понимаю, что у нас произошло. Я как-то приезжал в Лос-Анджелес на игру Клипперс — мы немного выпили, потом пошли в Islands. И, кажется, она тогда...
Carl Casper Что? Что между вами произошло?
Marvin Знаешь что? Это неважно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Мне кажется, у меня была ужасная неделя. Я потерял работу, опозорился в интернете, развёлся, я старый, у меня нет денег. Я живу в говённой квартирке в Венеции. Но знаешь, что меня реально бесит? То, что я в офисе бывшей жены её бывшего мужа и прошу у него чёртову услугу, а он только издевается надо мной.
Marvin Мне нравится эта скромность. Это хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Ты с ним спала?
Inez С кем?
Carl Casper С Марвином. Ты с Марвином спала?
Inez Да, конечно. Он же мой бывший муж.
Carl Casper Я имею в виду после развода. С кем ты спала в последний раз — с ним или со мной?
Inez Прости, но это не твоё дело, что я делала после развода с тобой. И к тому же я не спрашиваю тебя, что ты творишь с твоей горячей официанткой.
Carl Casper Это совсем другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Карл Каспер Пожалуйста. Я не твоя девушка. Не говори. Хватит болтать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Откуда у тебя телефон? Почему у тебя уже есть телефон? У всех твоих ровесников есть телефоны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Убирайся к чёрту! Да ну? У тебя, блин, фургон с тако?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Давай займёмся супом. Мы отстаём с подготовкой яиц. И подготовь всё для стейка. Ты всё ещё в стельку?
Tony Нет, всё нормально. Всё нормально, шеф.
Carl Casper Хорошо. Помоги Мартину с кабаном. У нас есть кабан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riva Ты знала, что его блог в интернете продали AOL...
Carl Casper За десять миллионов.
Riva Правда? Ты знала об этом?
Carl Casper Да, знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Как тебе в голову могло прийти хотеть попкорн с таким великолепным фруктом перед собой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riva Когда ты добавляешь эту арт-ерунду в меню, людям это не нравится. Ни один человек не заказал твои мозги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Мне нравится моя жизнь. А что касается твоей пиарщицы, когда она перезвонит, скажи ей, что я понял — не стоит выкладывать фотки своего члена в твиттер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Что Твиттер имеет общего с киской?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Вся причина, по которой все здесь сегодня, в том, что я вызвал Рамзи Мишеля в онлайне, и все пришли посмотреть, как я ему в жопу врежу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riva Так теперь вдруг ты стал художником? Ну, художником будь в своё удовольствие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Сегодня без специальных блюд. Всё меню — особенное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Molly Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ты не счастлив. Здесь ты никогда не будешь счастлив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inez Значит, я теперь няня?
Inez Да, его няня, в Майами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Пойдём. Французский квартал. Мы едем в Café Du Monde. Слышал когда-нибудь про Café Du Monde?
Percy Это то самое место с бенье?
Carl Casper Готов? Мы проделали большой путь ради этого. Держись. Ешь медленно. Ты больше никогда не попробуешь свой первый бенье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Бах. Горячо?
Percy Да.
Carl Casper Скажи ему, что горячо.
Percy Горячо.
Carl Casper Ладно. Горячо, как у твоего папаши трусы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Casper Карл Каспер, Мартин: [поёт] Эй, детка, я горяч, словно печь, Мне нужна любовь, И, детка, я больше не могу сдерживаться, Это чувство становится всё сильнее и сильнее, Когда я его ощущаю, мне нужно сексуальное исцеление, Сексуальное исцеление — это хорошо для меня, Оно заставляет меня чувствовать себя отлично, Помогает освободить разум...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen Ты угрожаешь им адвокатами, и это только подогревает историю, которая и так уже на слуху. Потом неделя заголовков в прессе. А потом этот кулинарный критик начинает без перерыва вести новые блоги о тебе. И все это подхватывают, а подхваченные заголовки подхватывают друг у друга. Знаешь, это просто невероятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Фавро
Джон Фавро
Jon Favreau
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Эмджей Энтони
Эмджей Энтони
Emjay Anthony
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
София Вергара
София Вергара
Sofia Vergara
Оливер Платт
Оливер Платт
Oliver Platt
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Эми Седарис
Эми Седарис
Amy Sedaris
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше