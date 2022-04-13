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Леонард Абрахамсон
Леонард Абрахамсон
Lenny Abrahamson
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Леонард Абрахамсон
Lenny Abrahamson
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Дата рождения
30 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Леонард Абрахамсон
Родился 30 ноября 1966 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Леонард Абрахамсон
Маленький незнакомец
ужасы, триллер, детектив
2018, США / Великобритания / Франция
5.0
Комната
драма
2015, Ирландия / Канада
8.0
Фрэнк
комедия, драма, детектив
2014, Великобритания / Ирландия
7.0
Гараж
драма
2007, Ирландия
7.0
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