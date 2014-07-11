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7.2
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Фильмы
Раньше я жила здесь
7.2
Раньше я жила здесь
, 2014
I used to live here
Ирландия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Похожие
Места съёмок
7.2
В ролях
Джорданн Джонс
Amy
Дафид Флинн
Dylan
James Kelly
Raymond
Ross Geraghty
David
Nikita Rowley
Ericka
Ross Kelly
Smithy
Ken Doyle
Tommy
Laura O'Connor
Lucy
Alicja Ayres
Dina
Режиссер
Фрэнк Берри
Сценарист
Фрэнк Берри
Композитор
Daragh O'Toole
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
11 июля 2014
Дата выхода
11 июля 2014
Ирландия
Бюджет
€0
Производство
Write Direction Films
Другие названия
I Used to Live Here
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
12
голосов
7.5
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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