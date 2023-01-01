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Интимные места 2013 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Награды и номинации фильма Интимные места

Вся информация о фильме
Кинотавр 2013 Кинотавр 2013
Приз за лучший дебют
Победитель
Приз за лучшую женскую роль
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
Победитель
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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