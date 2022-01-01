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Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Irina Yefremova
О персоне
Фильмография
Ирина Ефремова
Irina Yefremova
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Дата рождения
25 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Ирины Ефремовой
Родилась 25 октября 1980 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ирины Ефремовой
Варенька
мелодрама
2006, Россия
5.0
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