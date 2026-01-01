Оповещения от Киноафиши
Мгер Мкртчян
Мгер Мкртчян
Мгер Мкртчян

Mher Mkrtchyan

Дата рождения
30 марта 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Золотой дубль 8.2
Золотой дубль (2026)
Взрослая дочь, Или тест на... 6.7
Взрослая дочь, Или тест на... (2009)
Трое и Снежинка 6.2
Трое и Снежинка (2007)

Фильмография Мгер Мкртчян

Жанр
Год
Золотой дубль 8.2
Золотой дубль Zolotoy dubl
спорт, драма 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Власть II 3.1
Власть II Power II
драма 2022, Армения
Дед 005 6.1
Дед 005 Ded 005
комедия 2013, Россия
Смотреть трейлер
Взрослая дочь, Или тест на... 6.7
Взрослая дочь, Или тест на... Vzroslaya doch, ili Test na...
комедия, мелодрама 2009, Россия
Смотреть трейлер
Трое и Снежинка 6.2
Трое и Снежинка Troe i Snezhinka
комедия 2007, Россия
