О персоне
Фильмография
Новости
Мгер Мкртчян
Mher Mkrtchyan
Мгер Мкртчян
Mher Mkrtchyan
Дата рождения
30 марта 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.2
Золотой дубль
(2026)
Билеты
6.7
Взрослая дочь, Или тест на...
(2009)
(2009)
6.2
Трое и Снежинка
(2007)
(2007)
Фильмография Мгер Мкртчян
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2026
2022
2013
2009
2007
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
4
Сценарист
4
Продюсер
1
8.2
Золотой дубль
Zolotoy dubl
спорт, драма
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
3.1
Власть II
Power II
драма
2022, Армения
6.1
Дед 005
Ded 005
комедия
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Взрослая дочь, Или тест на...
Vzroslaya doch, ili Test na...
комедия, мелодрама
2009, Россия
Смотреть трейлер
6.2
Трое и Снежинка
Troe i Snezhinka
комедия
2007, Россия
Новости о Мгер Мкртчян
Памяти Никиты Симоняна: вышел трейлер фильма «Золотой дубль»
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
