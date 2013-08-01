Дед 005
– Москва, наши дни. Олег Степанович — семидесятилетний полковник ФСБ, выпровоженный на пенсию на пике профессиональной формы. Фанатик своего дела, отставной гений разведки тоскует без работы, коротая дни в парке и у телевизора. А в это время внук Олега Степановича — Андрей, молодой работник МИДа, начинающий дипломатическую карьеру в Армении, попадает в затруднительную романтическую ситуацию. Желая помочь любимому внуку, Олег Степанович отправляется в Ереван, где встречает своего старого товарища из Грузии — кардиолога Ираклия, прибывшего в столицу Армении решать свои семейные проблемы. Профессиональные методы русского чекиста и грузинского кардиолога не всегда радуют их домочадцев, однако, настоящая любовь способна победить даже мастерство виртуозов контрразведки.
