Дед 005 - трейлер
Дед 005. Трейлер

Дед 005. Трейлер

Дата публикации: 1 августа 2013
Дед 005 – Москва, наши дни. Олег Степанович — семидесятилетний полковник ФСБ, выпровоженный на пенсию на пике профессиональной формы. Фанатик своего дела, отставной гений разведки тоскует без работы, коротая дни в парке и у телевизора. А в это время внук Олега Степановича — Андрей, молодой работник МИДа, начинающий дипломатическую карьеру в Армении, попадает в затруднительную романтическую ситуацию. Желая помочь любимому внуку, Олег Степанович отправляется в Ереван, где встречает своего старого товарища из Грузии — кардиолога Ираклия, прибывшего в столицу Армении решать свои семейные проблемы. Профессиональные методы русского чекиста и грузинского кардиолога не всегда радуют их домочадцев, однако, настоящая любовь способна победить даже мастерство виртуозов контрразведки.
6.1 Дед 005
Дед 005 комедия, 2013, Россия
