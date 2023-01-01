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Учитель английского
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The English Teacher
Учитель английского
2012 / США
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5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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