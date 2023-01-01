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Учитель английского Учитель английского
Киноафиша Фильмы Учитель английского Учитель английского, 2012: актеры и роли
The English Teacher Учитель английского 2012 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Учитель английского, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крейг Зиск Craig Zisk
В ролях
Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Майкл Ангарано Майкл Ангарано Michael Angarano Грег Киннир Грег Киннир Greg Kinnear Лили Коллинз Лили Коллинз Lily Collins Джессика Хехт Джессика Хехт Jessica Hecht Никки Блонски Nikki Blonsky Чарли Сэкстон Чарли Сэкстон Charlie Saxton Эрин Вильхельми Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane
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