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Учитель английского
Учитель английского, 2012: актеры и роли
The English Teacher
Учитель английского
2012 / США
Трейлер
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Учитель английского, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крейг Зиск
Craig Zisk
В ролях
Джулианна Мур
Julianne Moore
Майкл Ангарано
Michael Angarano
Грег Киннир
Greg Kinnear
Лили Коллинз
Lily Collins
Джессика Хехт
Jessica Hecht
Никки Блонски
Nikki Blonsky
Чарли Сэкстон
Charlie Saxton
Эрин Вильхельми
Натан Лэйн
Nathan Lane
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