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Млекопитающее
Mammal
Млекопитающее, 2016
2016 / Ирландия / Нидерланды / Люксембург
6.2
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
драма
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6.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
24 января 2016
Режиссер
Ребекка Дэйли
В ролях
Рэйчел Гриффитс
Майкл МакЭлхаттон
Барри Кеоган
Джоэнн Кроуфорд
Джонни Уорд
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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