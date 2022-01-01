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Звездные войны: Пробуждение силы Звездные войны: Пробуждение силы
Киноафиша Фильмы Звездные войны: Пробуждение силы Звездные войны: Пробуждение силы, 2015: актеры и роли
Star Wars: The Force Awakens Звездные войны: Пробуждение силы 2015 / США
6.9 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Звездные войны: Пробуждение силы, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В ролях
Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Марк Хэмилл Марк Хэмилл Mark Hamill Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Гвендолин Кристи Гвендолин Кристи Gwendoline Christie Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Дэйзи Ридли Дэйзи Ридли Daisy Ridley Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac
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