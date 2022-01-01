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Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы, 2015: актеры и роли
Star Wars: The Force Awakens
Звездные войны: Пробуждение силы
2015 / США
Трейлер
6.9
Оцените
89
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Звездные войны: Пробуждение силы, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
В ролях
Джон Бойега
John Boyega
Харрисон Форд
Harrison Ford
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Адам Драйвер
Adam Driver
Энди Серкис
Andy Serkis
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Оскар Айзек
Oscar Isaac
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Одна
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