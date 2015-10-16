Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездные войны: Пробуждение силы Звездные войны: Пробуждение силы
Киноафиша Фильмы Звездные войны: Пробуждение силы Отзывы о фильме «Звездные войны: Пробуждение силы»
Star Wars: The Force Awakens Звездные войны: Пробуждение силы 2015 / США
7.0 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Звездные войны: Пробуждение силы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Старый новый фильм  Очень сложно подобрать слова, чтобы описать фундаментальное значение космической саги Джорджа Лукаса для каждого отдельного фаната и для всей киноиндустрии в целом. Поклонники «Звёздных войн» на протяжении десяти лет ждали выхода в свет новой трилогии, и, наконец, это знаменательное событие состоялось. Правда, в этот раз руководил проектом Джей Джей Абрамс, известный тем, что воплотил на большом экране не менее популярную эпопею о космосе «Звёздный…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
гора 16 октября 2015, 22:12
✊ уже бежим за билетами
16 октября 2015, 22:12 Ответить
SKY 5 декабря 2015, 16:04
Очень ждем!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Антон Морозов 6 декабря 2015, 10:10
Пожалуй, самая главная премьера года!
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Шверценберг 31 января 2016, 23:00
Оценка
Думал что увижу "Звездный путь: Эпизод 7" а увидел "Космические яйца 2". . 1\10
31 января 2016, 23:00 Ответить
Stranger 31 января 2016, 23:00
Пожалуй пора завязывать с ЗВ. Фильм рассчитан на детей и подростков, спецуха не впечатлила, игра актеров - ну как в детском сериале. Полная лажа.



2/10
31 января 2016, 23:00 Ответить
ДК1503111 31 января 2016, 23:00
Фильм не впечатлил, худшее из всех частей !
31 января 2016, 23:00 Ответить
Dokki_Pada 1 февраля 2016, 12:26
Фильм-разочарование года.. Очень, НЕТ - ОЧЕНЬ ждал.. И что в результате ?

Абсолютно картонные герои, довольно посредственная игра, злодей ГГ вообще сам походу не понимает - зачем он здесь, сценарий на уровне сочинения троечника... Одно то, как 20-ю корабликами погнали побеждать планету-крепость, строившуюся 30 лет... Совершенно неинтересные боевые сцены, штурмовики как всегда промахиваются практически в упор, ниочемный и никчемный юмор.... Очень опечален... ✊ ✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Patronm4 1 февраля 2016, 12:26
Не в обиду фанатам (сам почти фанат ЗВ), но перед выходом фильма буквально молился, чтобы вышел либо ужасный позор, либо, что было бы просто прекрасно, очередной шедевр. Очень не хотелось, чтобы вышел посредственное "кинцо" на, если так можно выразиться, "7 баллов из 10". В кино по некоторым причинам пока не ходил, пожалуйста, оставляйте отзывы C: Очень интересно почитать. Спасибо !
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Ikar21 1 февраля 2016, 12:26
Шикарный визуальный ряд.

Ностальгия при виде знакомых лиц.

Харизматичные новые герои.

Очень слабый сценарий.

Фильм снят в духе, но не по законам вселенной ЗВ.

Ориентирован на широкую и непритязательную публику.

6 из 10.

Сейчас стало жаль, что Лукас продал свою франшизу.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Каменский 1 февраля 2016, 12:26
Худший фильм года, главные злодеи Голум из ВК и лапоухий эльф, НИ ОДНОЙ батальной сцены, НИ ОДНОЙ шутки которая заставила улыбнуться,просто шлак и Г.....О!!!!!!
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
slivo 1 февраля 2016, 12:26
Оценка
ФИЛЬМ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!!! Нас кинули, Госпада!!!))

Это не ЗВ , какято хрень !!!
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Flico 1 февраля 2016, 12:26
Мда...

Из интересных идей в фильме только новый дроид, достойный преемник р2д2 и то, как очередная звезда смерти заряжает свое оружие.

Из новых ролей понравилась только девушка-главная героиня (Рей вроде зовут) и лучший пилот повстанцев.



Из минусов.

Чернокожий штурмовик, которых с детства готовят в солдаты, не умеет управляться ни с каким оружием, кроме винтовки...

Наглая эксплуатация идей Лукаса (опять отец-сын-двойняшки, очередная звезда смерти с практически тем же способом уничтожения и т.д.)

Отвратительные антигерои: стрёмно-ушастый сын Соло (в кого он такой уродился?), которого завалила баба, никогда не знавшая, что в ней есть Сила. И из-за этого своего ученика Люк ушел в изгнание? Бред.

Лохоподобный рыжий подросток-генерал 1го ордена. Вместо Императора теперь какой-то неизвестно откуда взявшийся горлум из властелина колец...

В общем мааааксимум 5/10. Фильм адаптирован на зрителей 12-18 лет.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Наталия 1 февраля 2016, 12:26
Порадовало, что посмотрела очередной фильм саги. Опечалило, что, по моему мнению, возрастная, половая и расовая толерантность создателей фильма сыграла с ними злую шутку. Фильм получился абсолютно глупым, но это ещё полбеды, он получился просто унылым. И это очень грустно.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
RomYuz 1 февраля 2016, 12:26
Оценка
Такой блин "шедевр", что уйти хотелось с самого начала. :( Редкое г, редкое. Теримнатор последний - шедевр по сравнению. Уроды, испортили всю сагу. На 15 лет, с попкорном.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
RomYuz 1 февраля 2016, 12:26
Оценка
Все снято в худших традициях, "сериально". Все как обычно сейчас, мужеподобный бабс, педерестичный-истеричный негр, тупой сюжет, никакий игра актеров, затянутые сцены, спецэффектов тоже особых нет. Даже Форд не спасает. Нас кинули господа. (
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Джей Джей Абрамс!!? Ага, готовьтесь что кино будет называться "Звездный Путь: эпизод 7" а не "Звездные Войны"
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Валерий Булочкин 5 декабря 2017, 16:07
Оценка
что бы там не говорили"критики" отличный фильм, захватывающий, единственный минус не по канону Хена убили
5 декабря 2017, 16:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 117 комментариев
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг 8 комментариев
Хищник
Хищник 2 комментария
Черный лотос
Черный лотос 1 комментарий
Иммигрант 8 комментариев
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 13 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 4 комментария
Мизантроп
Мизантроп 4 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 2 комментария
Нюрнберг
Нюрнберг 43 комментария
Русский крест
Русский крест 24 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 46 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 57 комментариев
Чужой. Вторжение 1 комментарий
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 3 комментария
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 1 комментарий
Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса 1 комментарий
Проклятие: Посвящение
Проклятие: Посвящение 5 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 26 комментариев
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 12 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App