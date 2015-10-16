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Старый новый фильм Очень сложно подобрать слова, чтобы описать фундаментальное значение космической саги Джорджа Лукаса для каждого отдельного фаната и для всей киноиндустрии в целом. Поклонники «Звёздных войн» на протяжении десяти лет ждали выхода в свет новой трилогии, и, наконец, это знаменательное событие состоялось. Правда, в этот раз руководил проектом Джей Джей Абрамс, известный тем, что воплотил на большом экране не менее популярную эпопею о космосе «Звёздный…