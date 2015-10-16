Старый новый фильм Очень сложно подобрать слова, чтобы описать фундаментальное значение космической саги Джорджа Лукаса для каждого отдельного фаната и для всей киноиндустрии в целом. Поклонники «Звёздных войн» на протяжении десяти лет ждали выхода в свет новой трилогии, и, наконец, это знаменательное событие состоялось. Правда, в этот раз руководил проектом Джей Джей Абрамс, известный тем, что воплотил на большом экране не менее популярную эпопею о космосе «Звёздный…
2/10
Абсолютно картонные герои, довольно посредственная игра, злодей ГГ вообще сам походу не понимает - зачем он здесь, сценарий на уровне сочинения троечника... Одно то, как 20-ю корабликами погнали побеждать планету-крепость, строившуюся 30 лет... Совершенно неинтересные боевые сцены, штурмовики как всегда промахиваются практически в упор, ниочемный и никчемный юмор.... Очень опечален... ✊ ✊
Ностальгия при виде знакомых лиц.
Харизматичные новые герои.
Очень слабый сценарий.
Фильм снят в духе, но не по законам вселенной ЗВ.
Ориентирован на широкую и непритязательную публику.
6 из 10.
Сейчас стало жаль, что Лукас продал свою франшизу.
Это не ЗВ , какято хрень !!!
Из интересных идей в фильме только новый дроид, достойный преемник р2д2 и то, как очередная звезда смерти заряжает свое оружие.
Из новых ролей понравилась только девушка-главная героиня (Рей вроде зовут) и лучший пилот повстанцев.
Из минусов.
Чернокожий штурмовик, которых с детства готовят в солдаты, не умеет управляться ни с каким оружием, кроме винтовки...
Наглая эксплуатация идей Лукаса (опять отец-сын-двойняшки, очередная звезда смерти с практически тем же способом уничтожения и т.д.)
Отвратительные антигерои: стрёмно-ушастый сын Соло (в кого он такой уродился?), которого завалила баба, никогда не знавшая, что в ней есть Сила. И из-за этого своего ученика Люк ушел в изгнание? Бред.
Лохоподобный рыжий подросток-генерал 1го ордена. Вместо Императора теперь какой-то неизвестно откуда взявшийся горлум из властелина колец...
В общем мааааксимум 5/10. Фильм адаптирован на зрителей 12-18 лет.
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