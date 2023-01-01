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Звездные войны: Пробуждение силы Звездные войны: Пробуждение силы
Киноафиша Фильмы Звездные войны: Пробуждение силы Награды и номинации фильма Звездные войны: Пробуждение силы
Star Wars: The Force Awakens Звездные войны: Пробуждение силы 2015 / США
7.4 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Звездные войны: Пробуждение силы

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший злодей
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Прорыв года
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучший виртуальный персонаж
Номинант
Лучший виртуальный персонаж
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Лучший актер в экшн-фильме
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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