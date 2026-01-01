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О персоне
Фильмография
Николай Бутенин
Nikolay Butenin
Киноафиша
Персоны
Николай Бутенин
Николай Бутенин
Nikolay Butenin
Дата рождения
17 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ухта, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Праведник
(2023)
6.3
Тайна перевала Дятлова
(2013)
5.8
1210
(2012)
Фильмография Николай Бутенин
7.6
Праведник
Pravednik
военный, драма, исторический
2023, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Тайна перевала Дятлова
The Dyatlov pass incident
ужасы, триллер
2013, Россия / США
Смотреть трейлер
5.8
1210
1210
драма
2012, Россия
Смотреть трейлер
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