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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мэтт Стокоу
Matt Stokoe
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Персоны
Мэтт Стокоу
Мэтт Стокоу
Matt Stokoe
Дата рождения
31 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.0
Отбросы
(2009)
7.9
Мушкетеры
(2014)
7.9
Телохранитель министра
(2018)
Фильмография Мэтт Стокоу
После потопа
драма, триллер, детектив
2024, Великобритания
4.3
Лукавый
Lord of Misrule
ужасы
2023, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Проклятая
драма, приключения, фэнтези
2020, Великобритания/Австралия
7.9
Телохранитель министра
драма, криминал, триллер
2018, Великобритания
7.1
Джеймстаун
драма, исторический
2017, Великобритания
7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения
2014, Великобритания
6.3
Тайна перевала Дятлова
The Dyatlov pass incident
ужасы, триллер
2013, Россия / США
Смотреть трейлер
8
Отбросы
драма, комедия, фантастика
2009, Великобритания
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