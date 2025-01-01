Sid Goldberg
Слышал, у вас в эту пятницу премьера в кинотеатре "Пусси Флик"? Как называется фильм?
Linda Shaw
"Смелая страсть".
Sid Goldberg
"Смелая страсть". Скажите, Линда, а в чём ваша смелая страсть?
Linda Shaw
Что ж, Сид, этот сценарий написан специально для меня, потому что я немножко экспозиционистка.
Sid Goldberg
Вы — экспозиционистка? Вы имеете в виду эксгибиционистку? Эксгибиционистку? Да, именно.
Linda Shaw
Меня заводит, когда знаю, что меня *смотрят*.
Sid Goldberg
Ну конечно, они там и смотрят на тебя.
Linda Shaw
Я такая горячая.
Sid Goldberg
Горячая? Правда? А что происходит, когда ты становишься горячей?
Linda Shaw
О, мне хочется кончать.
Sid Goldberg
Тебе хочется кончать? Что ж, пока ты кончаешь, Линда, мы посмотрим этот отрывок.