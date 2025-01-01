Меню
Киноафиша Фильмы Подставное тело Цитаты из фильма Подставное тело

Holly Body Я не занимаюсь животными актами. Я не участвую в БДСМ и любых его вариациях, никакие «водные процедуры» тоже не в моём стиле. Я не брею киску, не занимаюсь фистингом и уж точно не позволяю кончать мне в лицо. Мне платят 2000 долларов в день, и я не работаю без контракта.
Male Porno Star Я не просто дублёр на трах, я АКТЁР!
Джейк Скалли Чёрт, я всё время это вижу: Кэрол лежит там. У неё лицо светится.
[после того, как он узнал о измене своей девушки]
Сэм Бушар У неё лицо светится?
Джейк Скалли Да.
Сэм Бушар Как ты это делаешь? Как заставить девушку светиться? У меня за плечами шестнадцать лет нормального траха, и ни разу не было даже намёка, не то что, блин, свечения! Светится?
Jake Scully Мне нравится наблюдать.
Holly Body Ты ведь тоже возбуждаешься, да?
Jake Scully Да.
Holly Body Я тоже возбуждаюсь. Почему бы тебе не подойти, и я покажу, как именно?
Sam Bouchard Выгнал эту с#ку, надеюсь.
Jake Scully Нет, не выгнал.
Sam Bouchard Почему нет?
Jake Scully Это было её место.
[из-за этого Сэм разражается смехом]
Holly Body Чудак, столько странных людей, не стоило мне переезжать в Голливуд! Чёртовы странные актёры, вот что здесь есть. Мазохистские режиссёры! Я должна была догадаться, когда он даже не знал, что такое эякуляция.
Jake Scully Мне нравится наблюдать.
Corso the Director Греет, да?
Jake Scully Ага!
Corso the Director Меня тоже, чертовски. Иди сюда, я покажу, как бывает горячо. Ладно, сними одежду, хочу сделать пару снимков.
Jake Scully Ладно. Что мы вообще смотрим?
Corso the Director Не знаю. Ты что, методист какой-то?
Jake Scully Какой я дурак.
[после его унижения на уроке актёрского мастерства]
Sam Bouchard Да брось, Джейк, ты слишком суров к себе. Эти ребята — не могут найти работу, дают объявление в газете, называют себя учителями. Чему они нас учат? Как стать ещё более з#б#нными, чем мы уже есть!
Jake Scully Я думал, ты бармен, а не священник.
Douglas Верно, я бармен.
Jake Scully Тогда держи п##ч##ый бокал полным!
Douglas Держи свой бокал полным.
Det. Jim McLean Глория Ревель была богатой дамой. Очень богатой. Когда у богатых женишков случается смертельный случай, я обычно охочусь за мужьями. Единственная проблема — ты видел вора. Глорию Ревель убил индеец.
Джейк Скалли [после совместной съёмки сцены в фильме для взрослых] Ты была классной там. Я угощу тебя выпивкой.
Холли Боди Выпивка? Я тебя даже не знаю.
Jake Scully Я могу снять фильм лучше Корсо с закрытыми глазами.
Holly Body Фильмы — это деньги.
Jake Scully Деньги у меня есть.
Holly Body Тогда чего ты в хардкоре-то?
Det. Jim McLean Может, ты просто безобидный нюхатель труселей, так?
Jake Scully Бей их на повал.
Sam Bouchard Они в Сиэтле — значит, уже мертвы!
Sam Bouchard Не будь таким мелодраматичным.
Sid Goldberg Слышал, у вас в эту пятницу премьера в кинотеатре "Пусси Флик"? Как называется фильм?
Linda Shaw "Смелая страсть".
Sid Goldberg "Смелая страсть". Скажите, Линда, а в чём ваша смелая страсть?
Linda Shaw Что ж, Сид, этот сценарий написан специально для меня, потому что я немножко экспозиционистка.
Sid Goldberg Вы — экспозиционистка? Вы имеете в виду эксгибиционистку? Эксгибиционистку? Да, именно.
Linda Shaw Меня заводит, когда знаю, что меня *смотрят*.
Sid Goldberg Ну конечно, они там и смотрят на тебя.
Linda Shaw Я такая горячая.
Sid Goldberg Горячая? Правда? А что происходит, когда ты становишься горячей?
Linda Shaw О, мне хочется кончать.
Sid Goldberg Тебе хочется кончать? Что ж, пока ты кончаешь, Линда, мы посмотрим этот отрывок.
Det. Jim McLean Скалли, ты звучишь как одна из этих параноиков с теориями заговора. Заговоры повсюду вокруг тебя.
Jake Scully Извините, у вас есть "Холли в Голливуде"?
Video Salesman Да, есть. В разделе для взрослых. Пойдемте.
Jake Scully На видеокассете?
Video Salesman Да, на VHS. Что угодно: полдюйма, три четверти, Бета.
Paul Rutherford [поёт] Расслабься, не делай этого, Когда хочешь — не делай, Расслабься, не делай этого, Когда хочешь прийти, Расслабься, не делай этого, Когда хочешь засосать, Расслабься, не делай этого, Когда хочешь прийти, Когда хочешь прийти...
Jake Scully Ты потрясающий. Правда. Сенсационный. И знаешь что? У тебя великолепное...
Holly Body Тело.
Jake Scully Улыбка.
Holly Body Улыбка?
Jake Scully Что будете? Джек Дэниэлс?
Holly Body А мне — просто Джейк Скалли, без всяких примесей.
Holly Body У меня есть рутинка — твердая десятка по шкале Питера.
Holly Body Нет! Не трогай меня. Я ещё не мертва.
Holly Body Ляг.
[толкает Джейка на вращающуюся кровать]
Jake Scully Эй.
Holly Body У нас такое было в «Звёздных Шлюхах».
Theatre Director Чем ты последнее время занимался?
Jake Scully Ну, я только что начал сниматься в малобюджетном независимом хорроре "Укус вампира". Я играю вампира.
Theatre Director "Укус вампира"? Звучит интересно.
Jake Scully До этого я играл Петруччо в "Укрощении строптивой".
Theatre Director Звучит интересно. Что-то ещё?
Jake Scully Ты имеешь в виду что-нибудь стоящее?
Sam Bouchard У тебя шикарный бар, вращающаяся кровать...
Jake Scully Вращающаяся?
Sam Bouchard Сауна и джакузи за гардеробными.
Frank Рубин тебя уволил.
Jake Scully Что?
Frank Ты знаешь, уволил. Типа, работы больше нет. Он мне какую-то хрень про «художественные разногласия» сказал. Так что, что, чёрт побери, произошло?
Jake Scully Ничего. Как он мог так поступить?
Frank Они это уже делают, Джейк.
Jake Scully Ну, нельзя ли что-то сделать? Может, поговорить с Рубином?
Frank Нет, забудь. Они уже наняли другого.
Jake Scully Откуда ты знаешь?
Frank Он мой клиент.
Sid Goldberg Кинотеатр "Икс" — самый фешенебельный для фильмов с Х-цензурой в Лос-Анджелесе. На этой неделе смотрите фильм, о котором все говорят: «Холли в Голливуде». И играет она там на все сто. Журнал Screw пишет: «Холли Боди держит этот бизнес там, где ему и место — в канаве». По словам журнала Eros: «„Унесённые ветром“ в мире порно». «„Холли в Голливуде“ — рай для гедонистов». Журнал Hustler ставит фильму «Максимальную оценку Hustler» и «10 номинаций, включая лучший фильм», по версии Критиков Ассоциации фильмов для взрослых. В главной роли — Холли Боди. «Холли в Голливуде» — сейчас в кинотеатре "Икс". А для тех, кто дома, фильм уже можно купить на ночной распродаже видео в Tower Records.
Джейк Скалли Я не кинопродюсер и не богатый мальчик.
Холли Боди Нет, ты — придурок!
Джейк Скалли Правда в том, что женщину убили.
Холли Боди [смеётся]
Джейк Скалли Холли, это не смешно, женщину убили! Послушай, нас с тобой подставил убийца! Он хотел убедиться, что я стал свидетелем убийства, поэтому и нанял тебя для твоего номера. Он хотел, чтобы я наблюдал и продолжал наблюдать. Холли, ты меня слышишь?
Холли Боди Да. Я не понимаю, что ты сказал.
Джейк Скалли ВЫСЛУШАЙ, ОН УБИЙЦА, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ТЕБЯ НАНЯЛ, УБИЙЦА.
Jake Scully Ты понимаешь?
Holly Body Да, понимаю. Я понимаю, что ты больна, что ты лжёшь и тебе нужна профессиональная помощь, и мне не нравится, когда на меня орут.
Jake Scully Прости.
Holly Body Я должен был догадаться, как только ты сказал, что у меня потрясающая улыбка, ни один нормальный порно-продюсер так не скажет.
Jake Scully Холли, просто пойдем со мной в полицию.
Holly Body Полиция? Ты с ума сошёл? Слушай меня, ты чудак. Я уйду сейчас, и не смей идти за мной домой, потому что у меня есть друзья, которые тебе ноги сломают!
Det. Jim McLean Скалли, у меня к тебе серьёзная претензия.
Jake Scully Что ты имеешь в виду?
Det. Jim McLean Ты — мой единственный свидетель убийства, а сама — подглядываешь. В моих глазах это извращенец и преступник сексуальной направленности.
Jake Scully Что значит, преступник сексуальной направленности?
Det. Jim McLean Хватит! Я тут задаю вопросы.
Rubin Ладно. Затащи подставное тело!
Jake Scully Ну что, Сэм, выпьем за дружбу, которая, я надеюсь...
Sam Bouchard Погоди, погоди. Давай как следует. Иди сюда. За Голливуд!
Jake Scully Да, за Голливуд.
Sam Bouchard Тебе же надо было сыграть героя. Весь этот бред про подставное тело — импровизация.
Det. Jim McLean Что касается меня, ты — настоящая причина, по которой убили Глорию Ревель. Если бы ты не был так занят тем, что получил кайф, подсматривая за ней, если бы ты позвонил в полицию из-за индейца, Глория Ревель была бы жива.
Jake Scully Я пытался её спасти!
[Тело Глории выносят]
Det. Jim McLean Хм. Вот это спасение, Скалли. Вот это спасение. Напомни... чтоб я не доверял тебе свою жизнь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мелани Гриффит
Крейг Уоссон
Грегг Генри
Гай Бойд
Деннис Франц
