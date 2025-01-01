Sid Goldberg Слышал, у вас в эту пятницу премьера в кинотеатре "Пусси Флик"? Как называется фильм?

Linda Shaw "Смелая страсть".

Sid Goldberg "Смелая страсть". Скажите, Линда, а в чём ваша смелая страсть?

Linda Shaw Что ж, Сид, этот сценарий написан специально для меня, потому что я немножко экспозиционистка.

Sid Goldberg Вы — экспозиционистка? Вы имеете в виду эксгибиционистку? Эксгибиционистку? Да, именно.

Linda Shaw Меня заводит, когда знаю, что меня *смотрят*.

Sid Goldberg Ну конечно, они там и смотрят на тебя.

Linda Shaw Я такая горячая.

Sid Goldberg Горячая? Правда? А что происходит, когда ты становишься горячей?

Linda Shaw О, мне хочется кончать.