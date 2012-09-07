Отзывы о фильме
История двух девушек, топ-менеджеров крупной компании. Они крутили роман с одним и тем же сотрудником, причем обе одновременно уважают и ненавидят друг друга. В один прекрасный день одна сильно оскорбляет другую перед всеми коллегами… девушка решает отомстить.
|7 сентября 2012
|Россия
|Top Film Distribution
|18+
|15 ноября 2013
|Аргентина
|13 февраля 2013
|Бельгия
|12 августа 2013
|Великобритания
|25 апреля 2013
|Венгрия
|2 мая 2013
|Германия
|21 марта 2013
|Греция
|1 декабря 2013
|Ирландия
|7 сентября 2012
|Казахстан
|7 сентября 2012
|Канада
|25 апреля 2013
|Нидерланды
|11 июля 2013
|Португалия
|5 апреля 2013
|Турция
|18+
|7 сентября 2012
|Украина
|13 февраля 2013
|Франция
|8 марта 2013
|Эстония
|14 августа 2013
|Южная Корея
|18