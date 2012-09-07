Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Страсть

Страсть

Passion 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История двух девушек, топ-менеджеров крупной компании. Они крутили роман с одним и тем же сотрудником, причем обе одновременно уважают и ненавидят друг друга. В один прекрасный день одна сильно оскорбляет другую перед всеми коллегами… девушка решает отомстить.

Страсть - трейлер
Страсть  трейлер
Страна Великобритания / Германия / Испания / Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 11 апреля 2014
Премьера в мире 7 сентября 2012
Дата выхода
7 сентября 2012 Россия Top Film Distribution 18+
15 ноября 2013 Аргентина
13 февраля 2013 Бельгия
12 августа 2013 Великобритания
25 апреля 2013 Венгрия
2 мая 2013 Германия
21 марта 2013 Греция
1 декабря 2013 Ирландия
7 сентября 2012 Казахстан
7 сентября 2012 Канада
25 апреля 2013 Нидерланды
11 июля 2013 Португалия
5 апреля 2013 Турция 18+
7 сентября 2012 Украина
13 февраля 2013 Франция
8 марта 2013 Эстония
14 августа 2013 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $713 616
Производство SBS Productions, Integral Film, France 2 Cinéma
Другие названия
Passion, Paixão, Pasión, Pasión, un asesinato perfecto, Grēcīgā kaislība, Gyilkos vágyak, Namiętność, Nuodėminga aistra, Öldüren Tutku, Patune kirg, Strast, Thủ Đoạn, Tshouka, Пристрасть, Страст, Страсть, パッション, 激情
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Райнер Бок
Райнер Бок
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Isabelle James Чего ты хочешь?
Christine Stanford Раньше я хотела, чтобы меня восхищались.
Isabelle James Я восхищаюсь тобой.
Christine Stanford А теперь я хочу, чтобы меня любили.
Слушать
саундтрек фильма Страсть
Кадры из фильма
