Бритва, 1980

Она называет себя Бобби — высокая блондинка с ненасытным желанием убивать. Согласно записям доктора Эллиота, Бобби была его пациенткой, но перешла к другому врачу. Острая бритва, которая служит Бобби орудием убийства, была украдена из роскошного кабинета доктора Эллиота в престижном районе Нью-Йорка, в котором он ведет свою успешную психиатрическую практику. Очередной жертвой Бобби становится Кейт, другая пациентка доктора Эллиота, страдавшая от столь ярких эротических фантазий, что сама порой не могла отделить их от реальности. Лиз, девушка из высшего общества, случайно становится свидетельницей этого преступления, сразу же превратившись в объект преследования для убийцы и в подозреваемую для полиции. Только она сможет пролить свет на тайну высокой блондинки, если, конечно, ей удастся остаться в живых.

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