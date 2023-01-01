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Бритва Бритва
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Dressed to Kill

Бритва, 1980

1980 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Она называет себя Бобби — высокая блондинка с ненасытным желанием убивать. Согласно записям доктора Эллиота, Бобби была его пациенткой, но перешла к другому врачу. Острая бритва, которая служит Бобби орудием убийства, была украдена из роскошного кабинета доктора Эллиота в престижном районе Нью-Йорка, в котором он ведет свою успешную психиатрическую практику. Очередной жертвой Бобби становится Кейт, другая пациентка доктора Эллиота, страдавшая от столь ярких эротических фантазий, что сама порой не могла отделить их от реальности. Лиз, девушка из высшего общества, случайно становится свидетельницей этого преступления, сразу же превратившись в объект преследования для убийцы и в подозреваемую для полиции. Только она сможет пролить свет на тайну высокой блондинки, если, конечно, ей удастся остаться в живых.
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 25 июля 1980
Премьера в мире 25 июля 1980
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Нэнси Аллен
Энджи Дикинсон
Кит Гордон
Деннис Франц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бритва 2 постера
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