Постер фильма Ярость
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
Киноафиша Фильмы Ярость

Ярость

The Fury 18+
О фильме

Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 10 марта 1978
Дата выхода
10 марта 1978 Россия 18+
22 сентября 1978 Бразилия 16
21 сентября 1978 Великобритания
10 марта 1978 Казахстан
10 марта 1978 США
10 марта 1978 Украина
15 сентября 1978 Финляндия
4 января 1979 Франция
2 сентября 1978 Япония G
MPAA R
Бюджет $5 500 000
Производство Twentieth Century Fox, Frank Yablans Presentations, Golan-Globus Productions
Другие названия
The Fury, La furia, Furia, Teufelskreis Alpha, A Fúria, Furie, Fury, Bijes, Den hemmelige kraft, Farlig kontakt, Furija, Fyuurii, Ghodrat-e togyan, Gizli kuvvet, Mardrömsjakten, Orgismenos gigantas, Őrjöngés, Pahan voima, Raev, Vredens Ansikt, Zuřivost, Οργισμένος γίγαντας, Фурија, Ярост, Ярость, フューリー
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Кэрри Снодгресс
Чарльз Дернинг
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
12 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме

Toporock 5 февраля 2016, 10:08
Мне следует начать с цитаты из Интервью, Шайи ЛаБаф, он говорит о режиссере Дэвиде Эйрсе -

"Первое, что он мне сказал, было: «Надеюсь, ты… Читать дальше…
Toporock 1 февраля 2016, 12:26
Цитата (peacefrog, 16/11/2014 - 20:14:58): почему мы всё тупо просрали.МЫ?? Мне лично возможности по рулить, никто не давал, а тебе?Цитата… Читать дальше…
Цитаты
Peter Sandza Спроси у Чайлдресса, стоила ли эта вся херня его руки.
Bob Что? Ты что, с его рукой что-то сделал, Питер?
Peter Sandza Я её убил. Из пулемёта.
