Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…
|10 марта 1978
|Россия
|18+
|22 сентября 1978
|Бразилия
|16
|21 сентября 1978
|Великобритания
|10 марта 1978
|Казахстан
|10 марта 1978
|США
|10 марта 1978
|Украина
|15 сентября 1978
|Финляндия
|4 января 1979
|Франция
|2 сентября 1978
|Япония
