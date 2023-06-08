Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров

Хэл и Ребекка состоят в необычных отношениях: он — идеальный богатый клиент, она — доминатрикс, готовая удовлетворить его самые безумные фантазии. Однажды Хэл получает в наследство крупную корпорацию и решает прекратить их тайные встречи. Ребекка, надеясь на легкие деньги, принимается его шантажировать.

«Стоп-слово» — лишь вторая режиссерская работа в карьере кинокритика Закари Уигона (первую вы вряд ли где-либо отыщете), поставленная им по сценарию такого же новичка индустрии Миха Блумберга. Несмотря на отсутствие опыта, дуэту удалось создать напряженный, эротический и остроумный фильм, который смотрится на одном дыхании.

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Стоп-слово

В престижном районе Нью-Йорка происходит зверское убийство, совершенное таинственной фигурой в черном. Единственная свидетельница — молодая секс-работница Лиз. Так как полиция подозревает именно ее, девушка вынуждена взять расследование в собственные руки.

Брайана Де Пальму небезосновательно клеймят подражателем Хичкока , на творчество которого он ссылается при каждом удобном случае. Однако не меньшее влияние на мастера киноформы оказали итальянцы: в вышедшем год спустя « Проколе » Де Пальма кивнул в сторону Антониони , тогда как в «Бритве» обратился к стилистике Дарио Ардженто , сымитировав не только хореографически выверенные убийства-шоустопперы, но и образ маньяка. Американизировать джалло с переменным успехом пытались и раньше, но все эти попытки были по-голливудски стерильными, тогда как в «Бритве» иронично обыгрывается тема транссексуальности, что вызвало общественный резонанс. И да, именно после этой кинокартины феминистки ополчились на режиссера, обвинив того в женоненавистничестве и садизме, призывая бойкотировать киносеансы. Впрочем, шумиха лишь подогрела интерес публики к фильму, ставшему одним из кассовых хитов сезона.

Бритва

Третьесортный актер Джейк переживает не лучшие времена. Сначала его увольняют со съемок очередного дешевого хоррора про вампиров, после чего он застает свою возлюбленную в постели с другим мужчиной. Оставшись на улице без гроша в кармане, Джейк соглашается присмотреть за роскошным домом своего нового знакомого, пока тот в командировке. В первую же ночь внимание безработного актера привлекает очаровательная девушка из дома напротив.

Да-да, вновь Брайан Де Пальма, и вновь скандал. К традиционным для себя темам вуайеризма и одержимости в «Подставном теле» он добавляет эпизод с просверливанием полуобнаженной женщины гигантской дрелью. Но и этого возмутителю спокойствия оказалось мало: получив от продюсеров карт-бланш, Де Пальма устраивает экскурсию за кулисы индустрии «для взрослых», между делом демонстрируя эротичекие видео внутри фильма. В качестве консультанта режиссера выступила звезда пикантного жанра Аннет Хэйвен, изначально пробовавшаяся на роль Холли Боди. Как и любой другой триллер Де Пальмы, «Подставное тело» — не столько «рассказывание историй», сколько формальное упражнение. Чего только стоит виртуозная сцена преследования без диалогов, длящаяся 15 минут. В определенный момент и без того несерьезный фильм вовсе трансформируется в музыкальный клип на песню Relax группы Frankie Goes To Hollywood.

Подставное тело

Дэн Галлагер — респектабельный адвокат, который счастлив в браке. Однажды его жена Бэт уезжает вместе с пятилетней дочерью к родителям. Поддавшись мимолетному влечению, Дэн заводит роман с обворожительной Алекс Форест, переспав с ней сначала у себя дома, а затем и у нее. Получив желаемое, на исходе второго дня изменник решает воссоединиться с семьей. Вот только Алекс подобный расклад не устраивает.

Мало кто знает, но и этот триллер тоже мог снять Де Пальма, да только сценарий ему показался незатейливым. В итоге провокатор отправился снимать « Неприкасаемых », уступив место другому мастеру жанра — Эдриану Лайну . Набив руку на « 9 с половиной неделях », постановщик выдал эпохальное «Роковое влечение», тем самым навсегда застолбив за собой статус классика эротического кино.

Роковое влечение

Джулиан Кэй — профессиональный соблазнитель, услуги которого по карману лишь очень богатым женщинам. Жизнь высокооплачиваемого эскортника превращается в кошмар наяву, когда одна из его клиенток умирает при загадочных обстоятельствах.

Обратившись к табуированной теме мужского эскорта, Пол Шредер совершил сразу два открытия: сделал суперзвездой Ричарда Гира , прежде появлявшегося разве что в « Днях для жатвы » Малика , а также популяризировал бренд Джорджо Армани, в нарядах которого молодой актер расхаживает большую часть фильма. По современным меркам, «Жиголо» — кино вполне целомудренное. Репрезентация сексуальности ограничивается чередой крупных кадров рук и лиц под Call Me Дебби Харри, а единственный эпизод с фронтальной наготой настолько эстетизирован, что вряд ли эпатирует даже предельно консервативную публику. Но оторвать глаз от Гира решительно невозможно: если он ходит, то неприлично чувственной походкой, если сидит, то с самой крутой беспечностью, а его идеальной жизни мог бы позавидовать даже Патрик Бэйтмен. И все это под незабываемый синтипоп Джорджо Мородера на фоне неоновых огней Лос-Анджелеса. Незаслуженно подзабытая классика, открывшая новую эру американской культуры.

Американский жиголо

После « Основного инстинкта » Шерон Стоун проснулась суперзвездой и новым секс-символом Голливуда. Следующий эротический триллер с участием актрисы не заставил себя ждать. Однако в «Щепке» Филипа Нойса предлагается нетипичный для жанра женский взгляд, поэтому от нашумевшего образа роковой блондинки не остается и следа. Стоун играет редакторку Кей Норрис, преодолевающую тяжелый развод. Переезд в роскошный небоскреб оборачивается для нее попаданием в мир извращенцев, воспринимающих ее исключительно как объект – начиная с невинного на первый взгляд пенсионера-сталкера и заканчивая местным Норманом Бейтсом в исполнении Уильяма Болдуина .

Несмотря на интригующий сюжет с обязательными аллюзиями на Хичкока, «Щепка» олицетворяла собой закат жанра, на тот момент медленно уходившего в прошлое. Лишним тому подтверждением послужили восемь номинации на «Малину» и катастрофическая кассовая неудача в США. Но это не отменяет того факта, что канувший в небытие эротический триллер Нойса способен приковать к экрану по сей день.

Щепка

У Фрэнка Дилейни есть все, о чем может мечтать мужчина его возраста: блистательная карьера в адвокатуре, чудесная жена, роскошный дом. Все меняется, когда ему поручают вести дело об убийстве богача Эндрю Марша. Пожилой бизнесмен скончался во время БДСМ-практики с участием молодой любовницы Ребекки Карлсон. Фрэнку поручено защищать девушку, обвиняемую прокурором Робертом Гарреттом в предумышленном убийстве. Поверив в невиновность подсудимой, адвокат закручивает с ней роман, не задумываясь о последствиях.

Судебная линия уже становилась основой в фильме « Зазубренное лезвие », который часто и не совсем уместно причисляют к эротическом триллерам. На этот раз мужчина и женщина меняются ролями, тогда как уровень откровенности превосходит самые смелые ожидания. Вишенка на торте — поп-певица Мадонна в качестве femme fatale, которая полтора часа измывается над непривычно беззащитным Уиллемом Дефо . Да так, что картина получила редкий для голливудского кино порнографический рейтинг NC-17.

Тело как улика

Нью-йоркский психолог Билл Капа впадает в глубокую депрессию. Причина — самоубийство одной из пациенток, произошедшее прямо у него на глазах. Решив развеяться, он переезжает в Лос-Анджелес к своему коллеге и другу Бобу. Вскоре того убивает таинственный маньяк в желтом одеянии. Полиция считает, что убийца — один из пациентов покойного. Чтобы вычислить преступника, Билл возглавляет групповую терапию, которую прежде вел Боб.

Как и почти вся эротика 90-х, возникшая после «Основного инстинкта», «Цвет ночи» провалился в прокате и был уничтожен критикой. При этом посмотреть здесь есть на что. Помимо эффектных убийств, вдохновленных все тем же итальянским джалло, фильм содержит незабываемую сцену секса с участием Брюса Уиллиса, признанную многими журналами одной из самых горячих за всю историю кинематографа.