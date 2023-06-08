Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров
Откровенно захватывающее кино только для взрослых.
Стоп-слово (2023)
Хэл и Ребекка состоят в необычных отношениях: он — идеальный богатый клиент, она — доминатрикс, готовая удовлетворить его самые безумные фантазии. Однажды Хэл получает в наследство крупную корпорацию и решает прекратить их тайные встречи. Ребекка, надеясь на легкие деньги, принимается его шантажировать.
«Стоп-слово» — лишь вторая режиссерская работа в карьере кинокритика Закари Уигона (первую вы вряд ли где-либо отыщете), поставленная им по сценарию такого же новичка индустрии Миха Блумберга. Несмотря на отсутствие опыта, дуэту удалось создать напряженный, эротический и остроумный фильм, который смотрится на одном дыхании.
«Стоп-слово» можно увидеть увидеть на большом экране с сегодняшнего дня!
Бритва (1980)
В престижном районе Нью-Йорка происходит зверское убийство, совершенное таинственной фигурой в черном. Единственная свидетельница — молодая секс-работница Лиз. Так как полиция подозревает именно ее, девушка вынуждена взять расследование в собственные руки.
Брайана Де Пальму небезосновательно клеймят подражателем Хичкока, на творчество которого он ссылается при каждом удобном случае. Однако не меньшее влияние на мастера киноформы оказали итальянцы: в вышедшем год спустя «Проколе» Де Пальма кивнул в сторону Антониони, тогда как в «Бритве» обратился к стилистике Дарио Ардженто, сымитировав не только хореографически выверенные убийства-шоустопперы, но и образ маньяка. Американизировать джалло с переменным успехом пытались и раньше, но все эти попытки были по-голливудски стерильными, тогда как в «Бритве» иронично обыгрывается тема транссексуальности, что вызвало общественный резонанс. И да, именно после этой кинокартины феминистки ополчились на режиссера, обвинив того в женоненавистничестве и садизме, призывая бойкотировать киносеансы. Впрочем, шумиха лишь подогрела интерес публики к фильму, ставшему одним из кассовых хитов сезона.
Подставное тело (1984)
Третьесортный актер Джейк переживает не лучшие времена. Сначала его увольняют со съемок очередного дешевого хоррора про вампиров, после чего он застает свою возлюбленную в постели с другим мужчиной. Оставшись на улице без гроша в кармане, Джейк соглашается присмотреть за роскошным домом своего нового знакомого, пока тот в командировке. В первую же ночь внимание безработного актера привлекает очаровательная девушка из дома напротив.
Да-да, вновь Брайан Де Пальма, и вновь скандал. К традиционным для себя темам вуайеризма и одержимости в «Подставном теле» он добавляет эпизод с просверливанием полуобнаженной женщины гигантской дрелью. Но и этого возмутителю спокойствия оказалось мало: получив от продюсеров карт-бланш, Де Пальма устраивает экскурсию за кулисы индустрии «для взрослых», между делом демонстрируя эротичекие видео внутри фильма. В качестве консультанта режиссера выступила звезда пикантного жанра Аннет Хэйвен, изначально пробовавшаяся на роль Холли Боди. Как и любой другой триллер Де Пальмы, «Подставное тело» — не столько «рассказывание историй», сколько формальное упражнение. Чего только стоит виртуозная сцена преследования без диалогов, длящаяся 15 минут. В определенный момент и без того несерьезный фильм вовсе трансформируется в музыкальный клип на песню Relax группы Frankie Goes To Hollywood.
Роковое влечение (1987)
Дэн Галлагер — респектабельный адвокат, который счастлив в браке. Однажды его жена Бэт уезжает вместе с пятилетней дочерью к родителям. Поддавшись мимолетному влечению, Дэн заводит роман с обворожительной Алекс Форест, переспав с ней сначала у себя дома, а затем и у нее. Получив желаемое, на исходе второго дня изменник решает воссоединиться с семьей. Вот только Алекс подобный расклад не устраивает.
Мало кто знает, но и этот триллер тоже мог снять Де Пальма, да только сценарий ему показался незатейливым. В итоге провокатор отправился снимать «Неприкасаемых», уступив место другому мастеру жанра — Эдриану Лайну. Набив руку на «9 с половиной неделях», постановщик выдал эпохальное «Роковое влечение», тем самым навсегда застолбив за собой статус классика эротического кино.
Американский жиголо (1980)
Джулиан Кэй — профессиональный соблазнитель, услуги которого по карману лишь очень богатым женщинам. Жизнь высокооплачиваемого эскортника превращается в кошмар наяву, когда одна из его клиенток умирает при загадочных обстоятельствах.
Обратившись к табуированной теме мужского эскорта, Пол Шредер совершил сразу два открытия: сделал суперзвездой Ричарда Гира, прежде появлявшегося разве что в «Днях для жатвы» Малика, а также популяризировал бренд Джорджо Армани, в нарядах которого молодой актер расхаживает большую часть фильма. По современным меркам, «Жиголо» — кино вполне целомудренное. Репрезентация сексуальности ограничивается чередой крупных кадров рук и лиц под Call Me Дебби Харри, а единственный эпизод с фронтальной наготой настолько эстетизирован, что вряд ли эпатирует даже предельно консервативную публику. Но оторвать глаз от Гира решительно невозможно: если он ходит, то неприлично чувственной походкой, если сидит, то с самой крутой беспечностью, а его идеальной жизни мог бы позавидовать даже Патрик Бэйтмен. И все это под незабываемый синтипоп Джорджо Мородера на фоне неоновых огней Лос-Анджелеса. Незаслуженно подзабытая классика, открывшая новую эру американской культуры.
Щепка (1993)
После «Основного инстинкта» Шерон Стоун проснулась суперзвездой и новым секс-символом Голливуда. Следующий эротический триллер с участием актрисы не заставил себя ждать. Однако в «Щепке» Филипа Нойса предлагается нетипичный для жанра женский взгляд, поэтому от нашумевшего образа роковой блондинки не остается и следа. Стоун играет редакторку Кей Норрис, преодолевающую тяжелый развод. Переезд в роскошный небоскреб оборачивается для нее попаданием в мир извращенцев, воспринимающих ее исключительно как объект – начиная с невинного на первый взгляд пенсионера-сталкера и заканчивая местным Норманом Бейтсом в исполнении Уильяма Болдуина.
Несмотря на интригующий сюжет с обязательными аллюзиями на Хичкока, «Щепка» олицетворяла собой закат жанра, на тот момент медленно уходившего в прошлое. Лишним тому подтверждением послужили восемь номинации на «Малину» и катастрофическая кассовая неудача в США. Но это не отменяет того факта, что канувший в небытие эротический триллер Нойса способен приковать к экрану по сей день.
Тело как улика (1993)
У Фрэнка Дилейни есть все, о чем может мечтать мужчина его возраста: блистательная карьера в адвокатуре, чудесная жена, роскошный дом. Все меняется, когда ему поручают вести дело об убийстве богача Эндрю Марша. Пожилой бизнесмен скончался во время БДСМ-практики с участием молодой любовницы Ребекки Карлсон. Фрэнку поручено защищать девушку, обвиняемую прокурором Робертом Гарреттом в предумышленном убийстве. Поверив в невиновность подсудимой, адвокат закручивает с ней роман, не задумываясь о последствиях.
Судебная линия уже становилась основой в фильме «Зазубренное лезвие», который часто и не совсем уместно причисляют к эротическом триллерам. На этот раз мужчина и женщина меняются ролями, тогда как уровень откровенности превосходит самые смелые ожидания. Вишенка на торте — поп-певица Мадонна в качестве femme fatale, которая полтора часа измывается над непривычно беззащитным Уиллемом Дефо. Да так, что картина получила редкий для голливудского кино порнографический рейтинг NC-17.
Цвет ночи (1994)
Нью-йоркский психолог Билл Капа впадает в глубокую депрессию. Причина — самоубийство одной из пациенток, произошедшее прямо у него на глазах. Решив развеяться, он переезжает в Лос-Анджелес к своему коллеге и другу Бобу. Вскоре того убивает таинственный маньяк в желтом одеянии. Полиция считает, что убийца — один из пациентов покойного. Чтобы вычислить преступника, Билл возглавляет групповую терапию, которую прежде вел Боб.
Как и почти вся эротика 90-х, возникшая после «Основного инстинкта», «Цвет ночи» провалился в прокате и был уничтожен критикой. При этом посмотреть здесь есть на что. Помимо эффектных убийств, вдохновленных все тем же итальянским джалло, фильм содержит незабываемую сцену секса с участием Брюса Уиллиса, признанную многими журналами одной из самых горячих за всю историю кинематографа.