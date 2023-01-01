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Киноафиша Фильмы Рокки 2 Рокки 2, 1979: актеры и роли
Rocky II Рокки 2 1979 / США
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рокки 2, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Талия Шайр Talia Shire Берт Янг Burt Young Карл Уэзерс Карл Уэзерс Carl Weathers Тони Бертон Tony Burton Джо Спинелл Joe Spinell Леонард Гейнс Leonard Gaines Берджесс Мередит Burgess Meredith
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