Jessica HarrisonЕсли бы я хотел твою помощь, дружище, я бы попросил.
Jessica Harrison[вид с лошади, после того, как Джим спас Джессику и они поцеловались, приближается перемена в австралийской горной погоде]Погода меняется так внезапно. В одно мгновение — словно рай, в следующее — словно пытается тебя убить.
Jim CraigДа, тут так бывает. Но если бы было просто её понять, не было бы и вызова. Горные вершины надо уважать, как упрямого скакуна — никогда не стоит их недооценивать.
Jessica HarrisonС людьми ведь то же самое.
Jim CraigОбъединённые в смерти, — сказал священник.