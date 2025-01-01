Меню
Jim Craig В этой стае есть дюжина хороших кобыл для размножения. Я вернусь за ними... и за всем, что моё.
Harrison Тебе ещё далеко идти, парень.
Spur Он не парень, брат, он мужчина. Настоящий мужчина!
Clancy Человек с заснеженной реки.
Curly Я учусь на старшего смены
Jim Craig [К Кёрли] Учишься быть тупым.
Jessica Harrison Если бы я хотел твою помощь, дружище, я бы попросил.
Jessica Harrison [вид с лошади, после того, как Джим спас Джессику и они поцеловались, приближается перемена в австралийской горной погоде] Погода меняется так внезапно. В одно мгновение — словно рай, в следующее — словно пытается тебя убить.
Jim Craig Да, тут так бывает. Но если бы было просто её понять, не было бы и вызова. Горные вершины надо уважать, как упрямого скакуна — никогда не стоит их недооценивать.
Jessica Harrison С людьми ведь то же самое.
Jim Craig Объединённые в смерти, — сказал священник.
Spur Суеверие.
Jim Craig Хорошая мысль, Спёр.
Spur Это утешение для вдов и дураков. В жизни есть нечто большее, чем смерть, Джим.
Spur Не трать силы зря!
Spur Со мной столько женского внимания не было много лет.
Frew [поднимается в кровати с рычажной винтовкой, когда Керли подходит к Джиму с разбитой бутылкой] Керли — брось бутылку!
Frew [заряжает рычажную винтовку, когда Керли останавливается и смотрит] Я уже делал это раньше... и клянусь, сделаю ещё раз.
[Керли роняет бутылку]
Jim Craig Я не прячусь за юбками кучки женщин.
Кёрли [Джиму Крейгу] Ты не только жеребёнка поймал, когда был на том сборе, а? Пришлось шпорами прикладываться, парень?
Джим Крейг [Джим бьёт Кёрли и отбрасывает его почти через всю комнату] У тебя мозги, как у подворотного крыса, Кёрли.
Jim Craig Похоже, хотят из меня дворецкого сделать.
Jessica Harrison А меня хотят сделать леди.
Jim Craig Да им не повезёт.
Jessica Harrison Большое спасибо!
Jim Craig Постой, я не это имел в виду.
Jessica Harrison И из тебя джентльмена не сделают.
Spur [Слышит, как позади падают камни] Как ты нашёл это место?
Clancy Я тебя выслеживал.
[смеётся]
Clancy Ах ты, глупая старая галка, оставляешь след, как однолапый сеялка.
Spur Чёрт тебя, Клэнси, всегда крадёшься, ни звука не издавая.
Clancy Я слышал шум, слышал голоса.
Spur Ага, верный признак старости — начинать слышать всякие вещи.
[Харрисон угрожает отправить Джессику в женский колледж]
Джессика Харрисон Нет! Я не пойду!
Харрисон [шлепок по Джессике] Ты такая же лживая, как твоя мать.
Rosemary Hume Мужская компания будет приятным облегчением в этом тепличном мире женских эмоций.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Бёрлинсон
Tom Burlinson
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Jack Thompson
Крис Хэйвуд
Chris Haywood
Сигрид Торнтон
Sigrid Thornton
