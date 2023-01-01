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Мужчина с заснеженной реки
Мужчина с заснеженной реки, 1982: актеры и роли
The Man from Snowy River
Мужчина с заснеженной реки
1982 / Австралия
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Мужчина с заснеженной реки, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Миллер
George Miller
В ролях
Теренс Донован
Terence Donovan
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Томми Дайсарт
Tommy Dysart
Брюс Керр
Bruce Kerr
Дэвид Брэдшоу
David Bradshaw
Сигрид Торнтон
Sigrid Thornton
Том Бёрлинсон
Tom Burlinson
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Переводчик
Рецензия
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